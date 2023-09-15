ФОТО. В небе Латвии вновь заметили великолепное северное сияние
Foto: Kārlis Liepiņš

Вместе с темными ночами осени северное сияние вернулось в Латвию. В ночь на 12 сентября оно было сильным и ярким в Рижском заливе, а прошлой ночью оно украсило и небо над Елгавой.

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Охотник за северными сияниями Карлис Лиепиньш говорит, что в принципе такое явление можно наблюдать и летом, просто его трудно разглядеть, потому что небо слишком светлое. Однако, когда наступает более темное время, оно снова мощно вспыхивает, окрашивая небеса в разные цвета.

ФОТО. В небе Латвии вновь заметили великолепное северное сияние
Foto: Kārlis Liepiņš
Северное сияние в Лапмежциемсе в ночь с 12 на 13 сентября


Как и нет конкретной даты, когда северное сияние должно появиться на небе, также нет конкретного времени. Есть только условие, что должно наступить темное время суток.

Карлис отправился наблюдать за северным сиянием в ночь на 13 сентября. Он начал свой путь в сторону Рижского залива из Елгавы и остановился у Кемерского болота, где перед полуночью на небе появилось яркое явление. Позже мужчина отправился в Лапмежциемс, где на пляже наблюдал за фиолетово-зеленым небом.

ФОТО. В небе Латвии вновь заметили великолепное северное сияние
Foto: Kārlis Liepiņš
Северное сияние у Кемерского болота в ночь с 12 на 13 сентября


В ночь на 15 сентября северное сияние появилось на небе над Елгавой, окрашивая его в самые разные цвета и еще раз показывая, насколько красива Латвия.

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