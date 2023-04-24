ФОТО. В ночь на понедельник в небе над Латвией наблюдали северное сияние
Foto: Dāvids Stūrmanis

Сегодня ночью во многих местах Латвии можно было наблюдать северное сияние. В социальных сетях фотографиями этого феномена делились многие, а Тургид публикует фотографии Давидса Стурманиса, которые он сделал на Большом Кемерском болоте.

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Северное сияние чаще всего можно увидеть в полярных регионах, однако в последнее время в Латвии его можно наблюдать все чаще и чаще. Аналогичная ситуация складывается и в других странах Балтии – Эстонии и Литве, где вчера также можно было наблюдать это уникальное природное явление.

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