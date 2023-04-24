ФОТО. В ночь на понедельник в небе над Латвией наблюдали северное сияние

Сегодня ночью во многих местах Латвии можно было наблюдать северное сияние. В социальных сетях фотографиями этого феномена делились многие, а Тургид публикует фотографии Давидса Стурманиса, которые он сделал на Большом Кемерском болоте.
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама
Северное сияние чаще всего можно увидеть в полярных регионах, однако в последнее время в Латвии его можно наблюдать все чаще и чаще. Аналогичная ситуация складывается и в других странах Балтии – Эстонии и Литве, где вчера также можно было наблюдать это уникальное природное явление.
Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.