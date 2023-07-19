ФОТО. В Озолниеках открылся скалодром — первый подобный объект в Земгале и второй в Латвии

С целью расширения возможностей для занятий спортом и активного отдыха в поселке Озолниеки построено искусственное сооружение для занятий скалолазанием — боулдеринговый скалодром и спортивные стены для занятий на скорость и выносливость. Новый спортивный комплекс является первым подобным объектом в Земгале и вторым в Латвии.

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Mastu klints находится в Елгавском крае, в Озолниеках, в комплексе отдыха MASTI kvartāls у озера Озолниеки, на улице Копиела, 3а. Новая постройка — башня высотой 18 метров, включающая стену для боулдеринга площадью 50 квадратных метров, стену для скалолазания высотой 15 метров и шириной 7,5 метра, а также платформу для свободного падения высотой 17 метров.

"Эти скалодромы важны для Латвии как новый, высококачественный спортивный и развлекательный объект на открытом воздухе для любителей скалолазания, спортсменов и даже солдат вооруженных сил. До сих пор в Земгале такого не было. Скалолазание называют "новым фитнесом", поскольку это очень универсальный вид спорта, развивающий все части тела и подходящий любому человеку. В то же время это увлекательный вид спорта, который никогда не превратится в скучную рутину", — говорит ведущий латвийский спортсмен по скалолазанию Роланд Ругенс.

Скалодром был создан при поддержке Европейского сельскохозяйственного фонда развития сельских районов, а инициативу и основное финансирование строительства объекта взяла на себя озолниековская компания Prima Sound. Строительство и оборудование объекта обошлось в общей сложности в 85 000 евро.

Любители скалолазания без опыта и собственного снаряжения могут арендовать специальную обувь и другие необходимые предметы для ознакомления с новым видом спорта в Mastu klints. Рядом со скалолазной башней есть вейк-парк, парк надувных водных аттракционов и ресторан. Посещение смотровой башни Mastu klints бесплатно.