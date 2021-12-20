ФОТО. В память о дедушке Юрисе. Новое место для отдыха в яблоневом саду в Руцаве
Foto: Edgars Pohevičs

"Дедушкин сад" — это новое место для отдыха в Руцаве. Два гостевых домика в прекрасном яблоневом саду были построены в память о дедушке Юрисе, чья семья теперь занимается управлением всего хозяйства. Здесь можно отдохнуть в тишине природы, осенью собирать яблоки и делать сок, а для любителей активного отдыха разрабатываются различные пешеходные маршруты по местным достопримечательностям.

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Дедушка Юрис всегда хотел, чтобы следующее поколение его семьи управляло родовым домом, которому сейчас уже 100 лет. "Дедушкиным садом" управляют Дидзис Ате и его жена Элана, сын Густав и мать Дидзиса, Инита. Там также живут лабрадор Миа и коты Рудис и Ансис. "Мы живем в Гробине, но Руцава — это наш второй дом, где мы бываем каждые выходные. Мы работаем все вместе, у каждого свои задачи. Я больше отвечаю за хозяйственные дела, моя жена занимается социальными сетями и заботится о домиках. Мама помогает приглядывать за сыном, пока мы работаем, и принимает гостей, если нас нет на месте", — говорит владелец "Дедушкиного сада" Дидзис.

Дидзис все свое детство провел в Руцаве, помогая дедушке и бабушке по хозяйству и его самые теплые воспоминания связаны именно с Руцавой. С юных лет Дидзис и Элана хотели открыть какое-нибудь свое дело в деревне. Весной 2020 года, когда пандемия пришла и в Латвию, они решили жить в Руцаве. "Переезд всем нам пошел на пользу. Это была прекрасная возможность для всей семьи быть вместе. Мы были рады тому, сколько всего хорошего дает близость к природе в развитии ребенка. Так постепенно появилась идея о домиках отдыха в яблоневом саду моего дедушки Юриса", — рассказывает хозяин.

Дидзис говорит, что осенью вся семья занималась сбором яблок с раннего утра до поздней ночи и готовила яблочный сок. Так, при сборе яблок родилась идея "Дедушкиного сада". По словам Дидзиса, его дед всегда хотел, чтобы следующее поколение управляло семейным домом.

Наблюдая за нами с неба он определенно гордится тем, что мы сделали в яблоневом саду, который он посадил. Дидзис Ате

В декабре семья подала заявку на конкурс проектов Leader, где получила финансирование для реализации своей идеи и 18 августа 2021 года у Дидзиса в руках уже были ключи от домиков!

Гостей "Дедушкиного сада" ждут два благоустроенных домах отдыха, в каждом из которых могут разместиться до пяти человек. Также можно взять напрокат велосипед. Вместе с гидами из Руцавы семья разрабатывает пешеходные маршруты разной сложности (для пожилых людей, среднего поколения и молодежи). Хозяева говорят, что "Дедушкин сад" особенно красив весной, когда природа просыпается и яблони начинают цвести. Есть идея предлагать гостям художественные мастер-классы, чтобы они могли научиться рисовать цветы яблони. Осенью во время сбора урожая гости могут самостоятельно собирать яблоки и отжимать сок.

"Группам туристов мы также предлагаем питание. Мы готовим на открытом огне в чугунных кастрюлях и сковородах. Нам хочется больше сотрудничать с местными предпринимателями, мы открыты для предложений. Мы ждем в гости всех, кто хочет насладиться покоем, тишиной и красотой природы в деревне! Наш "Дедушкин сад" — это место, где можно приятно провести время с семьей. Здесь есть все возможности как для активного, так и для спокойного отдыха", — подчеркивает Дидзис.

Совсем недалеко от "Дедушкиного сада" находится пляж и красивый маяк Папес. В природном парке Папес можно встретить диких лошадей. В 10 километрах от Руцавы расположен пляж в Ниде. Недалеко также есть болотная тропа Дуникас, которая особенно красива ранней весной, когда цветут кувшинки и поздней осенью, в период цветения вереска. Кроме того, сама Руцава — очень красивый и ухоженный городок.

"Сейчас мы только в начале пути, многое было сделано менее чем за год. Мы очень рады тому, что нам удалось реализовать эту мечту. Впереди еще долгий путь и мы готовы делиться с людьми красотой нашего "Дедушкиного сада", — говорит Дидзис.

Мы рады нести имя Руцавы по всей Латвии и хотим, чтобы люди больше узнали об этой части Курземе. Мы думаем, что Руцава давно заслужила такое место, как наш “Дедушкин сад”. Дидзис Ате

Подробнее о предложении "Дедушкиного сада" вы можете узнать в социальных сетях — на Facebook и в Instagram.

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