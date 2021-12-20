ФОТО. В память о дедушке Юрисе. Новое место для отдыха в яблоневом саду в Руцаве

"Дедушкин сад" — это новое место для отдыха в Руцаве. Два гостевых домика в прекрасном яблоневом саду были построены в память о дедушке Юрисе, чья семья теперь занимается управлением всего хозяйства. Здесь можно отдохнуть в тишине природы, осенью собирать яблоки и делать сок, а для любителей активного отдыха разрабатываются различные пешеходные маршруты по местным достопримечательностям.
Дедушка Юрис всегда хотел, чтобы следующее поколение его семьи управляло родовым домом, которому сейчас уже 100 лет. "Дедушкиным садом" управляют Дидзис Ате и его жена Элана, сын Густав и мать Дидзиса, Инита. Там также живут лабрадор Миа и коты Рудис и Ансис. "Мы живем в Гробине, но Руцава — это наш второй дом, где мы бываем каждые выходные. Мы работаем все вместе, у каждого свои задачи. Я больше отвечаю за хозяйственные дела, моя жена занимается социальными сетями и заботится о домиках. Мама помогает приглядывать за сыном, пока мы работаем, и принимает гостей, если нас нет на месте", — говорит владелец "Дедушкиного сада" Дидзис.
Дидзис все свое детство провел в Руцаве, помогая дедушке и бабушке по хозяйству и его самые теплые воспоминания связаны именно с Руцавой. С юных лет Дидзис и Элана хотели открыть какое-нибудь свое дело в деревне. Весной 2020 года, когда пандемия пришла и в Латвию, они решили жить в Руцаве. "Переезд всем нам пошел на пользу. Это была прекрасная возможность для всей семьи быть вместе. Мы были рады тому, сколько всего хорошего дает близость к природе в развитии ребенка. Так постепенно появилась идея о домиках отдыха в яблоневом саду моего дедушки Юриса", — рассказывает хозяин.
Дидзис говорит, что осенью вся семья занималась сбором яблок с раннего утра до поздней ночи и готовила яблочный сок. Так, при сборе яблок родилась идея "Дедушкиного сада". По словам Дидзиса, его дед всегда хотел, чтобы следующее поколение управляло семейным домом.
В декабре семья подала заявку на конкурс проектов Leader, где получила финансирование для реализации своей идеи и 18 августа 2021 года у Дидзиса в руках уже были ключи от домиков!
Гостей "Дедушкиного сада" ждут два благоустроенных домах отдыха, в каждом из которых могут разместиться до пяти человек. Также можно взять напрокат велосипед. Вместе с гидами из Руцавы семья разрабатывает пешеходные маршруты разной сложности (для пожилых людей, среднего поколения и молодежи). Хозяева говорят, что "Дедушкин сад" особенно красив весной, когда природа просыпается и яблони начинают цвести. Есть идея предлагать гостям художественные мастер-классы, чтобы они могли научиться рисовать цветы яблони. Осенью во время сбора урожая гости могут самостоятельно собирать яблоки и отжимать сок.
"Группам туристов мы также предлагаем питание. Мы готовим на открытом огне в чугунных кастрюлях и сковородах. Нам хочется больше сотрудничать с местными предпринимателями, мы открыты для предложений. Мы ждем в гости всех, кто хочет насладиться покоем, тишиной и красотой природы в деревне! Наш "Дедушкин сад" — это место, где можно приятно провести время с семьей. Здесь есть все возможности как для активного, так и для спокойного отдыха", — подчеркивает Дидзис.
Совсем недалеко от "Дедушкиного сада" находится пляж и красивый маяк Папес. В природном парке Папес можно встретить диких лошадей. В 10 километрах от Руцавы расположен пляж в Ниде. Недалеко также есть болотная тропа Дуникас, которая особенно красива ранней весной, когда цветут кувшинки и поздней осенью, в период цветения вереска. Кроме того, сама Руцава — очень красивый и ухоженный городок.
"Сейчас мы только в начале пути, многое было сделано менее чем за год. Мы очень рады тому, что нам удалось реализовать эту мечту. Впереди еще долгий путь и мы готовы делиться с людьми красотой нашего "Дедушкиного сада", — говорит Дидзис.