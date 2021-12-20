ФОТО. В память о дедушке Юрисе. Новое место для отдыха в яблоневом саду в Руцаве

"Дедушкин сад" — это новое место для отдыха в Руцаве. Два гостевых домика в прекрасном яблоневом саду были построены в память о дедушке Юрисе, чья семья теперь занимается управлением всего хозяйства. Здесь можно отдохнуть в тишине природы, осенью собирать яблоки и делать сок, а для любителей активного отдыха разрабатываются различные пешеходные маршруты по местным достопримечательностям.

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Дедушка Юрис всегда хотел, чтобы следующее поколение его семьи управляло родовым домом, которому сейчас уже 100 лет. "Дедушкиным садом" управляют Дидзис Ате и его жена Элана, сын Густав и мать Дидзиса, Инита. Там также живут лабрадор Миа и коты Рудис и Ансис. "Мы живем в Гробине, но Руцава — это наш второй дом, где мы бываем каждые выходные. Мы работаем все вместе, у каждого свои задачи. Я больше отвечаю за хозяйственные дела, моя жена занимается социальными сетями и заботится о домиках. Мама помогает приглядывать за сыном, пока мы работаем, и принимает гостей, если нас нет на месте", — говорит владелец "Дедушкиного сада" Дидзис.

Дидзис все свое детство провел в Руцаве, помогая дедушке и бабушке по хозяйству и его самые теплые воспоминания связаны именно с Руцавой. С юных лет Дидзис и Элана хотели открыть какое-нибудь свое дело в деревне. Весной 2020 года, когда пандемия пришла и в Латвию, они решили жить в Руцаве. "Переезд всем нам пошел на пользу. Это была прекрасная возможность для всей семьи быть вместе. Мы были рады тому, сколько всего хорошего дает близость к природе в развитии ребенка. Так постепенно появилась идея о домиках отдыха в яблоневом саду моего дедушки Юриса", — рассказывает хозяин.

Дидзис говорит, что осенью вся семья занималась сбором яблок с раннего утра до поздней ночи и готовила яблочный сок. Так, при сборе яблок родилась идея "Дедушкиного сада". По словам Дидзиса, его дед всегда хотел, чтобы следующее поколение управляло семейным домом.