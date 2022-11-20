ФОТО. В парке отдыха Каугури открылся Дом молодежи

В новом парке отдыха Каугури в Юрмале открылся так называемый Дом молодежи общей площадью 1805 квадратных метров. Посетить молодежный центр может любой желающий, сообщает пресс-служба Юрмальской думы.

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Здание молодежного центра в парке отдыха Каугури (парк официально открыт в сентябре этого года) имеет два этажа. На первом этаже расположены помещения для проведения различных мероприятий, музыкальная студия, фотостудия, техническая студия, ресурсный центр, детская игровая комната, кафе. На втором этаже - многофункциональный зал, офисные помещения, открытая терраса и место для киномероприятий на свежем воздухе.

Предполагается, что новое здание станет тем местом, где моледежь будет активно проводить время, заниматься творчеством и посещать различные тематические мероприятия.

Foto: Kauguru parka atklaj Jauniesu maju

В Юрмальском Доме молодежи работает информационный пункт, где можно познакомиться с возможностью участия в молодежных обменах "Erasmus+" в различных регионах Латвии и странах Европы, а также получить информацию и других проектах. У юношей и девушек будет возможность не только поучаствовать в мероприятиях и проектах, но и развивать собственные проекты латвийского и европейского направлений.

Спектр предлагаемых услуг в Доме молодежи в Каугури включает группы обучения по интересам, участие в совете Юрмальской молодежной думы и в студенческих самоуправлениях (такие возможности будут доступны подросткам с 13-летнего возраста).

В новом здании есть "тихая комната" для отдыха или консультаций, игровая комната и даже кухня, где будут проводиться кулинарные мастер-классы.

Foto: Kauguru parka atklaj Jauniesu maju

Foto: Kauguru parka atklaj Jauniesu maju

Foto: Kauguru parka atklaj Jauniesu maju

Foto: Kauguru parka atklaj Jauniesu maju

Foto: Kauguru parka atklaj Jauniesu maju

Foto: Kauguru parka atklaj Jauniesu maju

Foto: Kauguru parka atklaj Jauniesu maju