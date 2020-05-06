ФОТО. В природном парке Тервете в этом году появятся трассы с препятствиями и сеточный парк

Так же, как и в предыдущие годы, природный парк в Тервете постоянно увеличивает количество разного рода развлечений, которые предназначены для активного отдыха как детей, так, возможно, и их родителей.

В нынешнем году планируется открыть два новых объекта: трассы с препятствиями и сеточный парк. В терветском парке "Тарзан" (Tērvetes Tarzāna parks) планируется установить на деревьях восемь трасс, на которых разместятся более 100 различных препятствий. Высота трасс будет доходить до 10 метров.

Рядом с трассами появится еще развлекательный комплекс – сеточный парк. Он также будет находиться на деревьях на высоте шести метров. Здесь резместятся лабиринт, батуты, разнообразные развлечения с мячами и т.д. Планируется, что он станет крупнейшим сеточным парком в Прибалтике, пишет портал mammadaba.lv.

Не смотря на то, что все эти развлечения в Тервете намерены предложить своим посетителям уже в нынешнем году, точная дата их открытия пока не известна.

Учитывая тот факт, что в мире продолжает распространяться Covid-19, Тургид предлагает серьезно задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.

Если же вы планируете выехать на природу, то соблюдайте правило 2+2: не собирайтесь больше двух человек (если вы не являетесь членами одного домохозяйства), а также держите дистанцию в два метра.

Кроме того помните, что Latvijas valsts meži закрыл для посещения часть туристических объектов: смотровые башни, бункеры и узкие природные тропы. Со списком закрытых мест можно ознакомиться ЗДЕСЬ.