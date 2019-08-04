ФОТО: В Риге, Елгаве и Даугавпилсе прошли парады железнодорожных транспортных средств

В честь сотого юбилея ГАО Latvijas dzelzceļš (LDz) в субботу, 3 августа, на Рижской, Елгавской и Даугавпилсской железнодорожных станциях прошли парады железнодорожных транспортных средств, сообщила агентству LETA представитель LDz Элла Петермане.

У посетителей парада железнодорожного подвижного состава, который одновременно проходил во всех трех городах, была возможность вблизи и изнутри осмотреть локомотивы различных типов, а также различные машины, с помощью которых ремонтируются рельсы и строятся новые рельсовые пути.

На Рижской пассажирской станции в 13:00 можно было увидеть, как менялась форма работников железной дороги.

Кроме того, в Риге были организованы три познавательные экскурсии, которые проводил эксперт индустриального наследия LDz Томс Алтбергс. Продолжительность каждой экскурсии составила примерно 45 минут.

В честь праздника LDz подготовил также юбилейные почтовые открытки, которые 3 августа были бесплатно доступны на всех трех станциях.