ФОТО. В Риге открылась самая большая в Латвии тропа рождественских огней

В пятницу, 16 декабря, в столице открылась самая большая в Латвии тропа рождественских огней. Ее протяженность — от парка у Национальной оперы до Бастионной горки и парка Кронвалда. На тропе расположено почти 700 световых декораций и дизайнерских огней, которые будут сиять каждый день до 16 января вместе, включаясь одновременно с включением городских уличных фонарей.

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"В этом году мы приглашаем всех рижан и гостей города насладиться Рождеством, как в детстве. Сердечное праздничное настроение года в столице создают не только сверкающие праздничные украшения и иллюстрации художницы Анны Вайваре, которые можно увидеть в городском пространстве, но и праздничные мероприятия в центре города и его районах. С сегодняшнего дня все это дополнит самая масштабная в Латвии тропа рождественских огней, где со страниц латышских сказок и других произведений искусства "сошли" яркие и выразительные персонажи", — говорит мэр Риги Мартиньш Стакис.

Главный объект тропы Рождественской тропы света — 11-метровый Полумесяц



Партнер Рижской думы — компания First Service которая более широко известна благодаря бренду рождественского дизацна December Design.

"Это самая большая световая тропа в Латвии, на которой одновременно расположено так много световых элементов и объектов. На кронах деревьев на территории тропы размещены и специально заказаны более 600 светодиодных световых украшений и гирлянж. Благодаря специально разработанным полированным стеклам каждый из более чем 45 000 диодов потребляет меньше энергии, чем классическая цепочка светодиодных ламп", — пояснил Кристапс Штобис, представитель SIA First Service.

Foto: Rīgas dome

Общая площадь Рождественской тропы огней — 42 гектара. Территория разделена на три этапа: в Оперном парке проходит Тропа звездного света, в парке Бастионной горки посетители могут прогуляться по тропе Северной Девичьей горы, а в парке Кронвалда на тропе, посвященной латышской народной сказке Vecīša cimdiņš.

Сотни звезд украшают деревья парка у Оперы от улицы Кр. Барона до площади Бривибас. Напротив здания Латвийской Национальной оперы и балета установлена ​​трехметровая интерактивная звезда. По другую сторону моста Оперной площади находится главный объект Рождественской световой тропы — 11-метровая Луна, которая радует зрителей не только своими грандиозными размерами и сверкающими гирляндами огней, но и Рождественскими сказками и мелодия. Рядом с этим объектом сооружена

специальная двухметровая смотровая площадка, на которую можно подняться и запечатлеть ощущение Рождественского чуда.

В парке Бастионной горки от площади Бривибас до улицы Кр. Валдемара проходит тропа Северной Девичьей горы. В этом парке зрителю предлагается найти ключ к сияющей стеклянной горе и отправиться на поиски вершины горы в сопровождении сияющего золотого коня. Подсвеченные объекты здесь — ледяные кристаллы высотой до трех метров и конь. Мост у Бастинонной горки возле здания Rīgas Ūdens украшен звездами, которые также мерцают на воде городского канала.

Foto: Rīgas dome

На участке тропы в парке Кронвалда, как в латышской народной сказке Vecīša cimdiņš, можно увидеть 9 больших узорчатых и красочных варежек и сотни звездочек. Три "варежки" расположены в форме туннеля. Рождественские сани порадуют посетителей на холму у моста в парке Кронвалда.

Световое оформление мостов, городских парков, скверов и детских площадок



С конца ноября новый световой дизайн размещен также на Вантовом мосту и Калнциемском мосту. Световой дизайн также украшает 26 городских парков, скверов и детских площадок. Праздничное настроение здесь создают не только светодиодные энергосберегающие гирлянды, но и другие объекты светового дизайна.

Узнать больше о рождественских украшениях и мероприятиях, организованных Рижским самоуправлением, можно на сайте svetki.riga.lv.

Распечатанные программы празднеств можно получить в Рижских муниципальных библиотеках, культурных центрах, пунктах обслуживания районных центров, а также в Рижском туристическом информационном центре.