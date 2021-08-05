ФОТО. В Риге появилась уникальная башня для скалолазания, zip-line спуска и прогулок по вертикали

В пяти минутах от центра Риги – в Пардаугаве у Калнциемского моста – открылась уникальная для Балтии башня Walk In The Sky с четырьмя увлекательными приключениями: свободным падением, zip-line спуском, стеной для скалолазания и горизонтальной прогулкой с вершины башни вниз.

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Двенадцатиметровая башня будет работать каждую пятницу и субботу с 18:00 до 23:00 вплоть до 18 сентября. Башня находится в Playoff Arena по адресу Каугуру, 6.

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Билеты на каждое из занятий стоит от 7 до 15 евро, кроме того, можно купить набор из всех четырех развлечений стоимостью 25 евро. Билеты можно приобрести как на месте, в Playoff Arena, так и на сайте www.davanuserviss.lv.

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"Развлечения на башне очень разные, что гарантирует удовольствие для всех, кто хочет разнообразить свою повседневную жизнь. Мы приглашаем как детей, так и взрослых, которые после приключений на башне, смогут продолжить свой отдых в квартале с бесплатными играми, живой музыкой, едой и напитками. На этой неделе у нас будут выступать очень известные артисты – в пятницу на сцену выйдут певец Ансис Клинтсонс и диджей Инга Ерзюкова, а в субботу мы ждем выступлений группы Audiokvartāls и перкуссиониста Эйнарса Латышевса!", – рассказал глава Playoff Quarter Кристоферс Ритовс.

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Учитывая тот факт, что в мире все еще распространяется Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.