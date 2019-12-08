ФОТО: В Риге прошел благотворительный забег Дедов Морозов

В воскресенье в Старой Риге состоялся традиционный благотворительный забег Дедов Морозов. В этом году организаторы забега все полученные доходы от мероприятия направят Докторам-клоунам, чтобы детских улыбок в больницах Латвии стало еще больше.

Забег стартовал на Домской площади в 11:30. Принять в нем участие мог за символическую плату любой желающий. Их набралось, как сообщает LETA, около 1 500. После забега каждый участник получил памятную медаль. Собранные средства пошли на благотворительные цели.

Забег Дедов Морозов проходит в Риге в двенадцатый раз. Организаторы благотворительного забега - Рижский Международный клуб Ротари и SIA ZeBerry.

Первый Рижский клуб Ротари был образован в 1932 году. Своей работой и финансовой помощью Латвийский клуб Ротари поддерживает многие значимые общественные проекты, помогая другим организациям и поощряя столь значимые аспекты общества, как честность, покой, образование и благополучие.

"Др.Клоун" – общественная благотворительная организация, работающая с 2012 года; её представители – 30 профессиональных медицинских клоунов – ежедневно отправляются в Детскую клиническую университетскую больницу и другие больницы Латвии, чтобы помочь детям преодолеть боль, страх, негативные эмоции, которые нередко становятся психологической составляющей процесса лечения и времени, проведенного в больнице.