ФОТО. В Риге стартовал фестиваль "Путь рождественских елок"

Фестиваль "Путь рождественских елок" пройдет в Риге с 6 по 12 декабря. В этом году он отмечает свое десятилетие, по-прежнему оставаясь единственным в Европе мероприятием подобного рода. Что он предлагает нам в этом году?

С начала проведения фестиваля было создано более 200 оригинальных арт-объектов, посвященных рождественской ели. Некоторые из них можно было увидеть и в столицах соседних с Латвией стран – Литве и Эстонии, а в Бельгии и Финляндии были проведены специальные фотовыставки "История рижской ели".

В нынешнем году большинство объектов фестиваля можно будет увидеть в парке Кронвалда. Все желающие смогут с 6 декабря по 12 января пройтись по маршрутам фестивального путеводителя в вечерние часы, когда включается городское освещение. Пройти путь Рождественских елок и ознакомиться с объектами, поможет специально подготовленная карта, которая будет доступна на портале www.eglufestivals.lv, а также в Туристических информационных центрах.

И вот как выглядят некоторые объекты этого года: