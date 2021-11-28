ФОТО. В Риге зажглись рождественские елки на Домской и Ратушной площадях
Foto: Natālija Hlapkovska, DELFI

Сегодня, 28 ноября, в первое воскресенье Адвента, в Риге зажглись главные рождественские елки на Домской и Ратушной площадях. "Ощущение праздника в городе - как в центре, так и в окрестностях - сохранится до января", - подчеркнул мэр Риги Мартиньш Стакис, выступая перед собравшимися на площади людьми.

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В этом году на елке на Домской площади зацвели как большие, так и маленькие рождественские звезды или пуансеттии. Они украшают елку в красных и серебряных тонах. Ель на Ратушной площади богато декорирована в типичном средневековом стиле с использованием позолоченных элементов - звезд и разнообразных орнаментов. Ель на набережной 11 ноября также оформлена в типичных для Рождества цветах.

Город также позаботился о 16 новогодних елках, которые установят в разных частях города, а также о 22 новогодних елках, которые будут украшать столичные культурные центры, парки, скверы и площади. По словам Стакиса они зажгутся 5 декабря.

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