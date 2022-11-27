ФОТО. В Риге зажглись рождественские елки на Домской и Ратушной площадях

Сегодня, 27 ноября, в первое воскресенье Адвента, в Риге зажглись главные рождественские елки на Домской и Ратушной площадях. Как передает агентство LETA, посмотреть на зажжение елки на Домской площади собралось несколько тысяч человек.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Главную рождественскую елку Риги зажег детско-юношеский вокальный ансамбль Kolibri, а мэр Риги Мартиньш Стакис обратился к зрителям по видеосвязи.

В этом году елку на Домской площади украсили большие красные и желтые шары. Они пришли на смену украшавшим елку в прошлом году красным и голубым пуансеттиям.

Foto: Natālija Hlapkovska, DELFI

После двухлетнего перерыва, связанного с пандемией Covid-19, на Домской площади также официально открылся Рождественский базарчик. Базарчик будет работать до 1 января 2023 года, здесь можно будет купить подарки, насладиться праздничной атмосферой и культурной программой.

На Домской площади будут работать более 80 торговцев, ремесленников, рукодельниц. Рижане и гости города смогут приобрести рождественские подарки и сувениры hand made, здесь же можно будет отведать различные лакомства и напитки.

Foto: Natālija Hlapkovska, DELFI

Как и в прошлые годы особо на базарчике ждут семьи с детьми. Здесь юных рижан и гостей города встретят Дед Мороз и гномы. Можно будет покататься на карусели, послать письмо Деду Морозу, попробовать испечь пипаркукас и увидеть живьем овечек.

По пятницам на ярмарке будут выступать известные латвийские диджеи, а по субботам и воскресеньям - вокальные ансамбли, хоры и танцевальные группы.

Foto: Natālija Hlapkovska, DELFI

11 декабря Домская площадь станет стартом для традиционного забега Дедов Морозов, а 31 декабря в 20:00 здесь состоится встреча Нового года вместе с латвийскими диджеями.

По рабочим дням рождественская ярмарка будет открыта с 11:00 до 21:00, по пятницам и субботам - с 10:00 до 22:00, по воскресеньям - с 10:00 до 20:00.