ФОТО. В Ригу зашел круизный лайнер Norwegian Pearl. Что у него внутри?

Во вторник, 4 июня, в Рижский порт прибыл круизный лайнер Norwegian Pearl. А у нас есть эксклюзивные фотографии с его многочисленных палуб!

Корабль был построен в 2006 году, но два года назад его серьезно обновили. Norwegian Pearl ходит в круизы не только по Европе, но и Карибским островам и Панамскому каналу. Длина судна 294 места. На борт он может взять 2400 пассажиров, которых обслуживает команда из 1000 человек.

Для пассажиров лайнера доступны самые разнообразные каюты, начиная с простых комнат без окон и заканчивая номерами с балконом и видом на океан. Если и этого мало, то на корабле есть роскошный люкс The Heaven с отдельной террасой для принятия солнечных ванн и стюардом, доступным 24 часа в сутки.

На борту лайнера расположились 16 ресторанов на любой, даже самый привередливый вкус. После еды к услугам гостей Norwegian Pearl еще 15 баров и прочих мест отдыха, включая кинотеатр, казино, СПА-центр и т.д.

Norwegian Pearl является одним из кораблей основанной в 1966 году компании Norwegian Cruise Line.