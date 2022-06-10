ФОТО. В Рижский порт зашли сразу три круизных корабля, среди них – гигант Voyager of the Seas

Сегодня, 10 июня, гостями Рижского порта стали сразу три круизных лайнера, среди которых Voyager of the Seas, который принадлежит компании Royal Caribbean International и является самым большим круизным кораблем, который посетит Рижский порт в этом сезоне. В Ригу он прибыл впервые, сообщает Управление Рижского свободного порта.

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Размеры Voyager of the Seas поражают: длина лайнера – 311 метров, ширина – 37 метров и высота – 63 метра. 15-палубный круизный лайнер может одновременно принять до 3840 пассажиров.

К сожалению, в качестве меры предосторожности из-за пандемии коронавируса в мире в этом сезоне круизные лайнеры не работают на полную мощность. Например, этим рейсом в рамках 10-дневного путешествия в Ригу прибыли "всего" 900 туристов, большинство из которых – граждане США.

Учитывая внушительные размеры и осадку корабля, судно пришвартовано у причала KS Terminal на острове Криеву. Планируется, что в этом сезоне Voyager of the Seas посетит Рижский порт девять раз.

В центре Риги, у причалов Пассажирского терминала, сегодня утром пришвартовались еще два круизных лайнера – 219-метровый лайнер Vasco da Gama португальской круизной компании Mystic Invest и 136-метровый лайнер Ocean Majesty, плавающий под флагом Мадейры. Они привезли в Ригу еще 528 туристов. Оба этих круизных лайнера уже бывали в Риге.

Все три круизных лайнера все желающие смогут увидеть выходящих из порта сегодня днем и вечером:

Ocean Majesty выйдет из Рижского порта в 15.30,

около 17:00 порт покинет Vasco da Gama и

около 18:00 – Voyager of the Seas.

За месяц с начала круизного сезона круизные суда заходили в Рижский порт уже 16 раз, привезя 9140 туристов со всего мира.