ФОТО. В Рижском Мотор-музее открылась уникальная выставка исторических автомобилей Porsche

В честь 75-летия Porsche и в память Анатоля Лапиньша, уроженца Риги и главного дизайнера бренда с 1969 по 1988 год, Рижский Мотор-музей открывает выставку уникальных автомобилей эпохи transaxle, на которой будет представлен и легендарный 917/20, или "Розовая свинья", сообщил руководитель официального представителя Porsche ООО Baltijas Sporta auto Иварс Норвелис.

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Выставка "По дороге мечты. Porsche и история Анатоля Лапиньша: латыш, который заставил свиней летать" будет открыта в Рижском мотор-музее с 22 сентября по 15 октября.

"Бренд Porsche имеет в Латвии долгую историю - официальный автосалон в Риге работает уже более 25 лет. За это время мы создали сильную клиентскую базу и представительство бренда. Однако связь бренда с Латвией еще старше - она начинается с 1969 года, когда уроженец Риги Анатоль Карлис Лапиньш стал главным дизайнером немецкого производителя спортивных автомобилей премиум-класса. С одной стороны, выставка проводится со значительным опозданием, но с другой стороны, девиз 75-летия Porsche – "По дороге мечты", что прекрасно перекликается с духом Анатоля", - сказал Норвелис.

Porsche впервые официально организует выставку исторических автомобилей в Латвии, часть из которых приехала в Ригу из музея в Штутгарте. Всего из музея Porsche в Штутгарте в Латвию прибыли три исторических автомобиля - "Розовая свинья", 930 Turbo и 928 GTS Wiedeking Edition, а также макеты концептуальных автомобилей меньшего масштаба.

"Эти макеты были созданы Анатолем Лапиньшем и его командой. Таким образом, у посетителей будет уникальная возможность заглянуть в творческий процесс создания новой модели и сравнить, как идея трансформировалась в реальный автомобиль", - отметил Иварс Норвелис.

Он добавил, что один из макетов - Silver 917/20 - имеет довольно уникальную историю. "Совершенно случайно эта особая студийная модель 917 1970 года была найдена в Центре разработки Вайсаха. На тот момент это был альтернативный дизайн 917/20 дизайнерской студии Porsche, легендарный Sau или "Розовая свинья". Версия, созданная командой Porsche, считалась для своего времени футуристической не только с точки зрения экстерьера, но и по способу устройства кабины. Сейчас это нормально, когда все панели и датчики ориентированы на водителя автомобиля, но тогда это было полной инновацией", - рассказал Норвелис.

Конечно, будут представлены и другие модели, поскольку выставка организована в тесном сотрудничестве с Латвийским клубом старинных автомобилей.

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"Мы не могли обойти вниманием Porsche, с которого все началось, - Porsche 356, который также представлен на выставке", - добавил Норвелис.

На выставке "По дороге мечты. Porsche и история Анатоля Лапиньша: латыш, который заставил свиней летать" будут представлены следующие модели - 924 Martini Edition, 944, 964, 911 T и 968, созданные в период работы Лапиньша или вдохновленные этим временем.

"Выставка жемчужин дизайна Анатоля Лапиньша не только чтит культовое наследие Porsche, но и подтверждает роль Рижского Мотор-музея в сохранении истории и культуры, - заявил директор Рижского мотор-музея Агрис Шмитс. - Эта выставка является свидетельством вечной привлекательности работ Анатоля Лапиньша, вызывающих уважение автоэнтузиастов всего мира. Мы рады и гордимся тем, что выставка такого масштаба открыта у нас".

Как сообщалось, Анатоль Карлис Лапиньш (1930–2012) родился в Риге, в Агенскалнсе. Вторая мировая война забросила его семью сначала в Познань (Польша), затем в Гамбург (Западная Германия). Этот путь вел хоть и дальше от дома, но ближе к индустрии его мечты - автомобилестроению и дизайну. Лапиньш начал свою карьеру на самой низкой должности в автодизайне, младшим чертежником, а затем в течение двадцати лет возглавлял дизайнерский отдел культового немецкого производителя спортивных автомобилей "Porsche".

Не напрасно Лапиньша называют "латышом, который заставил свиней летать". Среди версий модели 917 особое место занимает Porsche 917/20. Это по-прежнему уникальный экземпляр. Инженеры Porsche совместно с французской компанией SERA попытались объединить преимущества кузовов нескольких версий 917, но лучше всего была оригинальная и удивительная расцветка автомобиля, которую придумал не кто иной, как Лапиньш.

Он остановил свой выбор на розовом кузове и разметил его части по аналогии с разрезами, которые делает мясник в свиной туше. И автомобиль, вошедший в историю Porsche под названиями "Розовая свинья", "Большая Берта" или "Охотник за трюфелями", стал сенсацией Ле-Мана 1971 года! И эта "Розовая свинья" летела по трассе со скоростью 360 километров в час!