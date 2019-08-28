ФОТО: В Рижском порту пришвартовался лайнер Costa Pacifica. Что внутри корабля?

В среду, 28 августа, в Ригу зашёл огромный круизный лайнер Costa Pacifica. "Тургиду" удалось побывать на борту корабля и сделать эксклюзивный фоторепортаж.

Итальянский лайнер Costa Pacifica был построен в 2009 году компанией Costa Crociere. Его длина — около 300 метров, водоизмещение около 114 500 тонн, а в высоту эта плавучая гостиница достигает 12 этажей.

На корабле одновременно может находиться 3 780 пассажиров. Людей на борту ещё больше — гостей обслуживает 1 100 человек персонала.

Для развлечения гостей лайнера на борту есть несколько бассейнов, спа, театр и зал для фитнеса. Дизайн корабля посвящён музыкальной теме — помещения украшают музыкальные инструменты и тематические картины.

Более подробную информацию о Costa Pacifica можно найти здесь.