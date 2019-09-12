ФОТО: В Рижском порту пришвартовался лайнер MSC Poesia. Что у него внутри?

В среду, 11 сентября, в Ригу зашёл огромный круизный лайнер Costa Pacifica. "Тургиду" удалось побывать на борту корабля и сделать эксклюзивный фоторепортаж.
MSC Poesia — круизный лайнер длиной 294 метра, его максимальная вместимость — 3200 пассажиров. Спущенный на воду в 2008 году корабль имеет 16 этажей, 13 из которых предназначены для пассажиров лайнера. На корабле 1275 кают, включая 17 кают для гостей с ограниченными физическими возможностями. Обслуживает MSC Poesia более тысячи членов экипажа.
Для развлечения гостей лайнера на борту есть спа-центр, который предлагает различные расслабляющие процедуры. Те же гости корабля, которые жаждут активной деятельности, могут отправиться в тренажерный зал, посетить баскетбольные или теннисные корты и даже поиграть в мини-гольф. Вечер можно провести в театре за просмотром одного из шоу.
Впервые этот круизный лайнер пришвартовался в Риге 26 апреля 2019 года, а это прибытие для него оказалось уже четвертым.
Более подробную информацию о Costa Pacifica можно найти здесь.
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