ФОТО. В саду Рундальского замка расцвели тюльпаны (и туда снова пускают посетителей)

Летом в Рундальском замке вовсю цветут розы, но это не единственное время года, в которое знаменитый французский сад замка превращается в яркую и красочную поляну. Сейчас парк окружен сотнями прекрасных тюльпанов, которые уже через несколько недель уступят место пионам и розовым кустам.

Как сообщила Tavs Dārzs специалист музея по связям с общественностью Илзе Кусиня, со среды, 13 мая, для посетителей вновь открылся французский сад замка, где сейчас цветут тюльпаны и начинают распускаться декоративные деревья. А с 18 мая частично откроется доступ и в сам замок.

Впрочем, гости парка должны учитывать, что порядок посещения Рундальского замка будет отличаться от того, который был принят до пандемии. Так, например, появились отдельные вход и выход в парк – это сделано для того, чтобы разнести между собой потоки людей. Попасть во французский сад можно будет через центральный вход в сад (с восточной стороны от замка), а выход будет с западной стороны сада – у Дома садовника. Коллектив музея особенно призывает следовать информационным указателям, размещенным на территории парка.

Foto: Publicitātes foto

Рундальский замок также советует посетителям приобрести электронный билет, используя для этого сайт музея www.rundale.net. После покупки билет будет отправлен на указанный адрес электронной почты. Его можно будет показать контролеру как в электронном, так и в распечатаном виде.

Как сообщалось, после смягчения ограничений из-за пандемии нового коронавируса постепенно возобновляют работу и другие латвийские музеи и учреждения культуры.

А вот так сейчас выглядит сад Рундальского замка: