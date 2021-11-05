ФОТО. В серых тонах. Элегантный отдых на природе для всей семьи — глэмпинг Dunduriņi

Недалеко от Талси находится место для отдыха под названием Dunduriņi, где можно насладиться красотой природы и покоем. Хозяева глемпинга Dunduriņi надеются, что их гости будут всегда чувствовать себя желанными и обязательно будут возвращаться сюда снова и снова.

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"Конечно, все начинается с мечты. У моего мужа Райвиса всегда была мечта владеть землей у озера, ведь именно в подобном месте он провел свои детские годы. А мне хотелось перестать заниматься такой работой, от которой нет ни финансового, ни морального удовлетворения. Я хотела заниматься чем-то согласно моему видению и стандартам качества, и понимала, что у меня гораздо больше возможностей и сил, чем требовалось на старой работе", — говорит хозяйка Dunduriņi Иева Круминя.

Все началось в 2016 году, когда у Иевы и Райвиса появилась возможность купить землю у озера Сасмакас, на территории парка старинной усадьбы Арлава. Тогда здесь все было заросшим и заболоченным, а пройтись по парку можно было лишь по двум небольшим тропинкам. Иева сказала мужу, что она сможет навести здесь красоту, но только если он не будет ни в чем ей мешать. Супруги решили начать свой новый проект, при этом не имея большого бюджета. Однако возможность взять кредит они даже не рассматривали. Иева рассказывает, что в процессе работы над их мечтой, ей приходилось настойчиво писать множество заявок на проекты, откладывать деньги и в то же время приводить в порядок старинный парк.