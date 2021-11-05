ФОТО. В серых тонах. Элегантный отдых на природе для всей семьи — глэмпинг Dunduriņi

Недалеко от Талси находится место для отдыха под названием Dunduriņi, где можно насладиться красотой природы и покоем. Хозяева глемпинга Dunduriņi надеются, что их гости будут всегда чувствовать себя желанными и обязательно будут возвращаться сюда снова и снова.
"Конечно, все начинается с мечты. У моего мужа Райвиса всегда была мечта владеть землей у озера, ведь именно в подобном месте он провел свои детские годы. А мне хотелось перестать заниматься такой работой, от которой нет ни финансового, ни морального удовлетворения. Я хотела заниматься чем-то согласно моему видению и стандартам качества, и понимала, что у меня гораздо больше возможностей и сил, чем требовалось на старой работе", — говорит хозяйка Dunduriņi Иева Круминя.
Все началось в 2016 году, когда у Иевы и Райвиса появилась возможность купить землю у озера Сасмакас, на территории парка старинной усадьбы Арлава. Тогда здесь все было заросшим и заболоченным, а пройтись по парку можно было лишь по двум небольшим тропинкам. Иева сказала мужу, что она сможет навести здесь красоту, но только если он не будет ни в чем ей мешать. Супруги решили начать свой новый проект, при этом не имея большого бюджета. Однако возможность взять кредит они даже не рассматривали. Иева рассказывает, что в процессе работы над их мечтой, ей приходилось настойчиво писать множество заявок на проекты, откладывать деньги и в то же время приводить в порядок старинный парк.
Первый проект под названием Leader был реализован в сотрудничестве с Талсинским краем и Северо-Курземской службой поддержки села. Кроме того, идею поддержали на конкурсе для предпринимателей Dari Talsu novadam, который был организован Талсинским самоуправлением. Участие в конкурсе позволило купить необходимое оборудование и систему канализации для реализации будущих планов, а также построить большой загон для лошадей.
"Хотелось создать место, где гости чувствовали бы себя особенными, желанным и умиротворенным. Мы уделили большое внимание расположению каждого домика. Перед нами не стояла задача максимально использовать пространство, а разместить домики таким образом, чтобы сохранить приватность для гостей. Для нас также было важно, чтобы в домиках были все удобства, и речь не только о ванной и кухне — мы позаботились о том, чтобы там были основные продукты для приготовления пищи, бокалы для вина и шампанского, свечи, цветы, салфетки, декор, игры и музыкальный центр. Мы смотрим на Dunduriņi глазами гостей и понимаем, что именно им может понадобиться. Кроме того, мы предлагаем отдых по вполне приемлемым ценам, потому что для нас не менее важно благополучие гостей, чем возможность заработать", — говорит Иева. Гостей в Dunduriņi ждет красота вековых деревьев на берегу озера, приветливые хозяева, уют, комфорт и природная эстетика.
Говоря об общении с гостями, Иева отмечает, что человеческий фактор в этом деле очень важен. Они с мужем всегда рады встрече со своими постояльцами и для нее все они самые особенные!
Общение хозяев должно быть ненавязчивым, откровенным и поддерживающим. Если кому-то нужен мед, но он закончился, то даже несмотря на то, что уже поздно, хозяева принесут его и оставят баночку на террасе, чтобы не потревожить гостей.
Дом отдыха в серых тонах
Место для отдыха Dunduriņi открылось в 2018 году и выполнено в современном стиле. Доминирующий в оформлении серый цвет выбрали почти случайно. "Конечно, сейчас серый цвет является символом элегантности и современности, но когда мы выбрали его, он еще не был таким модным", — говорит Иева.
За три года здесь также построили три красивых глэмпинг-палатки, несколько помостов для купания в озере и установили большой чан для горячих ванн. Здесь есть обычные и моторные лодки, катамаран, доски для SUP-серфинга и лошади.
Что же выбрать — домик или глэмпинг?
Домики больше подходят для пар и семей с маленькими детьми, ведь здесь есть все удобства. Глэмпинг-палатки выбирают те, кто ценит особенную эстетику и открыт для необычных и новых приключений.
Гостей здесь принимают круглый год, ведь в домиках тепло и уютно в любую погоду. Там всегда живет кто-нибудь из гостей, а выходные обычно полностью забронированы.
Весной 2021 года был реализован еще один проект — строительство просторного, гармонирующего с природой изящного дома торжеств для проведения мероприятий. Здесь проводятся свадьбы, дни рождения, концерты, лагеря и ретриты. Главные отличительные черты Dunduriņi — это очарование и естественность, как в выборе материалов, так и в поиске старинной мебели.
Семья не планирует останавливаться на достигнутом — уже придуман и утвержден новый проект по созданию застекленной дизайнерской сауны на берегу озера, где опытные банщики помогут гостям расслабиться и отдохнуть наилучшим образом. Всего этого удалось достичь благодаря упорству и самоотверженной работе, что лишний раз доказывает, что не бывает ничего невозможного и мечты сбываются.