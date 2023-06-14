ФОТО. В Сигулде появилось новое место для развлечений – Сеточный парк

В минувшие выходные в Сигулде открылся новый развлекательный аттракцион – Сеточный парк, сообщил представитель парка приключений Tarzāns Иварс Циагунс.

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Сеточный парк состоит из четырех игровых площадок с натянутой на разных уровнях сеткой, опорой которым служат 10-метровые деревянные столбы. Лабиринт и сетчатые туннели ведут к забавным домикам на высоте шести метров, и, как отмечает Циагунс, на площадках можно прыгать и играть с большими мячами и мягкими блоками, а также качаться на качелях.

Новый сеточный парк расположен рядом с полосой препятствий парка приключений Tarzāns и финишем родельной трассы на улице Пелду, 3. Здесь есть просторный внутренний двор с большим количеством столиков, где посетители могут отдохнуть и насладиться едой из местного бара или ресторана Kokos.

Foto: Publicitātes foto

Сеточный парк открыт ежедневно с 10 утра до 8 вечера, стоимость билета составляет 6 евро. Вход организован каждые полчаса, а продолжительность посещения составляет 25 минут. Дети до пяти лет должны находиться в сопровождении взрослых (без дополнительной оплаты).

Для посещения парка не требуется предварительная запись. Одновременно в сетевом парке могут находиться до 30 человек. Рекомендуется удобная спортивная обувь.