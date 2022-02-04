ФОТО. В Сигулде сияет впечатляющий фестиваль шелковых фонарей "В стране чудес"

4 февраля в Сигулде стартует один из самых ярких праздников света в Северной Европе - шоу шелковых фонарей "В стране чудес". У каждого посетителя будет возможность встретить здесь не только героев из всемирно известной сказки Льюиса Кэррола – кролика, чеширского кота, огромных светящихся грибов, волшебный цветочный лес, но и множество других сказочных существ и существ.

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За день до официального открытия фестиваля Тургиду удалось побывать на фестивале и запечатлеть для наших читателей то, как он выглядит в Сигулде. Ранее этот же фестиваль можно было посмотреть в Пакруойском поместье Литвы.

Foto: Kārlis Dambrāns, DELFI

Напомним, что для создания скульптур были использованы тысячи метров шелковой ткани и миллионы лампочек. Каждая световая скульптура рассказывает свою историю, оживляя волшебных существ, сказочных животных и растения. Музыка, созданная композитором и исполнителем электронной музыки Леоном Сомовым специально для этого фестиваля, создаст еще более особую атмосферу.

Foto: Kārlis Dambrāns, DELFI

Фестиваль проводится в эпидемиологически безопасном "зеленом" режиме. Мероприятие могут посетить вакцинированные/переболевшие Covid-19 взрослые, при предъявлении действующего Covid-19 сертификата и документа, удостоверяющего личность, дети до 12 лет без Covid-19 сертификата дети от 12 лет, при предъявлении действующего Covid-19 сертификата или лабораторной справки о негативном скрининговом тесте, сделанном за последние 72 часа.

Foto: Kārlis Dambrāns, DELFI

Билеты на фестиваль доступны на этом сайте.

Стоимость билетов:

Взрослым – 16 EUR/перс.

Детям до 5 лет (включительно) бесплатно.

Детям от 6 лет, школьникам, студентам, сеньорам, инвалидам 2 и 3 групп – 11 EUR/ перс.;

Инвалидам 1 группы с сопровождающим бесплатно.



Семейные билеты:



2 + 1 (двое взрослых и один ребенок от 6 до 18 лет) – 40 EUR

2 + 2 (двое взрослых и двое детей от 6 до 18 лет) – 50 EUR



С ID картой жителя Сигулдского края — скидка 15% (ID необходимо предъявить при входе).

Билеты возможно приобрести в интернете на конкретное время, для того чтобы обеспечить равномерный поток посетителей. Деньги за купленные на конкретную дату и время, но неиспользованные билеты не компенсируются. При покупке билетов на месте проведения мероприятия применяется дополнительная плата.

ВРЕМЯ РАБОТЫ: каждую пятницу, субботу и воскресенье с 18:00 до 22:00

Учитывая тот факт, что в мире все еще распространяется Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.

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