ФОТО. В субботу в Рижский порт зайдет круизный парусник класса люкс Sea Cloud Spirit

В субботу, 15 июля, в Рижский порт зайдет уникальное круизное судно класса люкс – трехмачтовый парусник Sea Cloud Spirit. Судно длиной 138 метров и шириной 17 метров является одним из самых больших парусников в мире. На корабле нашлось место для пяти палуб и 69 пассажирских кают премиум-класса, и разместиться на нем могут 136 пассажиров и 85 членов экипажа.

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Sea Cloud Spirit – один из трех кораблей, принадлежащих немецкому круизному оператору Sea Cloud Cruises, который предлагает своим пассажирам эксклюзивные и индивидуальные путешествия, сочетающие поездки на традиционных парусниках с комфортом и удобством круизного лайнера.

Судно Sea Cloud Spirit вошло в эксплуатацию в 2021 году, его строительство обошлось владельцам в 100 млн. долларов. На судне есть спа-салон, фитнес-центр, бассейн, библиотека, несколько ресторанов и баров. Кроме того, Sea Cloud Spirit стало первым в мире парусником, оснащенным пассажирским лифтом.

Парусник располагает собственным флотом надувных лодок Зодиак, что дает возможность пассажирам отправиться в короткие поездки по прибрежным водам, а также заняться различными видами спорта и отдыха на воде.

Sea Cloud Spirit прибудет в Ригу в рамках 12-дневного круиза по Балтийскому морю, который начался 7 июля в Киле (Германия). Это будет первый визит круизного судна в Рижский порт. По традиции, чтобы поприветствовать капитана и команду в Риге, в субботу, 15 июля, в 11:30 на борту парусника состоится церемония обмена гербами порта и судна.

В этом сезоне в Рижском порту уже побывало 29 круизных судов, доставивших 41 694 пассажира из более чем 112 стран мира, в основном из Германии, США, Великобритании, а также Канады.

Всего в этом сезоне намечается 63 захода круизных судов в порт. Ригу посетит 21 судно разных круизных компаний, в том числе Ambassador Cruise Line из Великобритании, которого до сих пор в Риге не было. Шесть судов посетят Ригу впервые. В течение сезона состоится 11 заходов круизных лайнеров, которые останутся в порту на ночь и отплывут далее на следующий день. Максимальная вместимость всех зарегистрированных судов составляет более 90 тысяч пассажиров. Согласно действующему расписанию, последние заходы круизных лайнеров в этом сезоне запланированы на конец сентября.