ФОТО. В торговом центре Spice открылся новый батутный парк

В середине сентября в торговом центре Spice открылся новый батутный парк Jump Space. Это уже второй батутный парк в Латвии, управляемый компанией по распространению подарков-приключений Lieliska dāvana. Этот развлекательный парк новой концепции был разработан в сотрудничестве с командой архитекторов и потребовал инвестиций в размере почти миллиона евро.

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Новый батутный парк площадью 1200 кв. м. расположен на втором этаже торгового центра Spice, где находятся различные рестораны, популярные среди взрослых и детей.

В батутном парке посетителей ждет множество развлечений: большие батутные платформы, шесть просторных комнат для празднования дней рождения, до 15 игровых автоматов и многое другое. Парк рассчитан на разные возрастные группы, что позволяет безопасно развлекаться даже двухлетним детям.

Новинкой парка является "баскетбольная площадка" со специальной многофункциональной системой пола, изначально разработанной для гимнастической индустрии, которая позволяет спортсменам безопасно выполнять различные трюки и упражнения. На этой площадке можно играть в баскетбол, футбол и другие виды спорта.

Не забыты и маленькие дети: для них предусмотрена отдельная зона скалодрома и "поролонового бассейна", а также зона отдыха для родителей, откуда они могут наблюдать за развлечениями детей.

"Развлекательные комплексы, парки аттракционов в последние годы стали неотъемлемой частью торговых центров. Покупки – это не единственная потребность, которую можно удовлетворить, посетив торговый центр: здесь можно перекусить, посетить фитнес-клуб, получить косметические или медицинские услуги и, конечно же, развлечься. Поэтому вполне естественно, что когда в Spice освободилось подходящее место для парка развлечений, мы также начали активно работать над этой идеей. Не буду скрывать, что мы обращались и вели переговоры с несколькими операторами. Выбор в пользу Jump Space был обусловлен несколькими факторами: Spice станет первым торговым центром с парком развлечений такого бренда: развлекательная программа Jump Space охватывает широкую аудиторию, т.е. батутный парк не имеет возрастных ограничений, здесь будет чем заняться как родителям с трехлетним ребенком, так и компании подростков", – говорит Ивета Приедите, управляющая Spice и Spice Home.

В создание парка был вложен почти миллион евро.

Lieliska dāvana входит в группу предприятий Gera dovana. Группа Gera dovana – лидер в области распространения подарков-приключений в Центральной и Восточной Европе, работающий с 2007 года. Магазины Lieliska dāvana могут похвастаться ассортиментом из более чем 2 000 подарков, причем каждый четвертый подарок уникален. Подарки-приключения можно приобрести онлайн на сайте www.lieliskadavana.lv, в 11 фирменных магазинах Lieliska dāvana и в 180 стендах по всей Латвии.