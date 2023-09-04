ФОТО. В Вакарбулли создана новая Тропа здоровья
Foto: F64

На территории природного парка "Пиеюра" в Вакарбулли появилась хорошо оборудованная Тропа здоровья, где люди разных возрастов и с разной физической подготовкой могут заниматься спортом на свежем воздухе.

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На Тропе здоровья обустроены места для физических упражнений и детских игр; скамейки и стойки для велосипедов; установлены информационные щиты, на которых описаны упражнения, которые могут быть выполнены прямо на месте, а также информационный щит с описанием Приморского природного парка. Информация об упражнениях также доступна на шрифте Брайля. Новая тропа обозначена светоотражающими знаками, что позволяет использовать ее для прогулок и в темное время суток.

"Тропа здоровья – это прекрасная возможность для жителей и гостей Риги быть физически активными и наслаждаться близостью к природе. Новая тропа предназначена для всех, независимо от пола и возраста – детей, молодежи, взрослых и пожилых людей. Он также подходит для мам с колясками и людей с ограниченными возможностями передвижения, так как на ней имеется инфраструктура для удобного использования дорожек в колясках и инвалидных колясках", - поясняет Дагнис Самаускс, глава отдела управления проектами Департамента городского развития Рижской думы.

Природный парк "Пиеюра" основан в 1962 году, его площадь составляет 4315 га. Природный парк "Пиеюра" – это территория Natura 2000, место обитания птиц международного значения, которое включает в себя устья трех крупнейших рек Латвии – Лиелупе, Даугавы и Гауи – в Рижском заливе.

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