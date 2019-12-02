ФОТО: В Юрмале открылся впечатляющий Парк света

Уже третий год подряд 1 декабря в Юрмале становится ощутимо светлее - в Дзинтарском лесопарке "оживают" световые скульптуры, а сам парк оказывается подсвечен тысячами лампочек. Хотите узнать, как украсили парк в этом году?

В этом году украшенными оказались детские игровые площадки, сосновые ветки и насаждения, а также смотровая башня в лесопарке Дзинтари. Для создания иллюминации было использовано более 85 тысяч светодиодных лампочек, из которых литовские художники Йоланта Турайте и Доминик Концевич, а также латвийский специалист по иллюминации Евгения Веровская создали скульптурные композиции и декор.

На башне замерцали снежинки и "сугробы", подсвеченные разными цветами. Самым впечатляющим объектом стал парковый мостик: он превратился в фантастическую арку в форме морской волны, для подсветки которой используется гирлянда протяженностью 3.5 км. Гостей ждет и звездная аллея, где на ночном небе можно увидеть Млечный путь и загадать заветное желание, глядя на падающие звезды.

Детей в парке ждет встреча с лесными обитателями, сделанными из LED-лампочек - медведями, ежами, белками и другими животными.

Весь декабрь по субботам и воскресеньям и 1 января с 16:00 до 19:00 часов в Парке cвета будут проводиться творческие мастерские, игры и другие мероприятия для всей семьи.

Лесопарк Дзинтари открыт для посетителей ежедневно, до 22.00 часов. Вход в парк и на все мероприятия – бесплатный.