ФОТО. В Юрмале после трехлетнего перерыва прошел курортный праздник
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Сегодня, 27 мая, после трехлетнего перерыва прошел Юрмальский курортный праздник, сообщили организаторы мероприятия.

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Гости праздника могли посетить фестиваль уличной еды, посмотреть на различные фокусы, принять участие в творческих и активных мероприятиях. Кроме того, на пляже в Майори была предоставлена возможность поддержать хоккеистов сборной Латвии и посмотреть матч. Между тем, сад Хора стал местом, где можно поиграть с блоками Lego.

В завершении праздничной программы на пляже в Майори на большой сцене выступит группа Instrumenti. Во время концерта гости смогут увидеть безвредные для природы световые и дымовые спецэффекты.

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