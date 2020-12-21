ФОТО. В Юрмале появились два новых пятикилометровых пеших маршрута по Дубулты

Этим летом Юрмальский туристический информационный центр создал три новых маршрута для прогулок по Юрмале – пешеходных и на велосипеде. А сейчас появились еще два – маршруты, проходящие по Дубулты и Вецдубулты. Протяженность каждого из них примерно пять километров и проходятся они примерно за два часа (каждый).

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Оба пешеходных маршрута начинаются от железнодорожной станции Дубулты, которая была открыта в 1877 году для обслуживания дачников. Новое здание вокзала построено в 1977 году по проекту архитектора Игоря Явейна. В 2015 году в помещении вокзала открылся выставочный зал современного искусства – Художественная станция Дубулты. Из здания вокзала открывается прекрасный вид на реку Лиелупе, которая в этом месте находится недалеко от пляжа Рижского залива, примерно в 300 метрах.

Пешеходный маршрут Дубулты

Начинаясь от ж/д станции в Дубулты, далее маршрут проходит по проспекту имени Зигфрида Мейеровица, где известный политик прожил несколько лет. Рядом находится улица имени русского писателя Ивана Гончарова, на которой расположен дом химика и политика Микелиса Бружиса, построенный в 1936 году по проекту известного архитектора Эйзежа Лаубе. Дальше можно увидеть бывший Дом творчества писателей, где они отдыхали в 60-80-е годы XX века.

По тропинке рядом с пляжем можно добраться до скульптуры выдающейся латышской поэтессы "Аспазия в дюнах", созданной скульптором Ольгой Шиловой. Самая узкая улица Юрмалы – улица Аспазияс – приведет вас обратно на проспект Зигфрида Мейеровица, а далее по пути вы увидите юрмальскую резиденцию президента Латвии и несколько архитектурных памятников XIX-XX веков. Здание было построено в 1971 году как резиденция Совета Министров СССР. Здание спроектировал архитектор Валерий Кадирков, который также был автором Рижского Дома конгрессов, гостиницы "Ридзене", санатория Яункемери, гостиницы "Латвия", больничного комплекса Гайльезерс, радио и телецентра на Закюсале.

В конце прогулки вы увидите "Дом Аспазии" - резиденцию поэтессы Аспазии, которую когда-то частенько посещали известные латвийские деятели культуры. Двухэтажное деревянное здание было построено в 1903 году и является памятником истории и архитектуры государственного значения, его фасад богато украшен аппликациями. В 2009 году рядом с домом Аспазии был открыт памятник поэтессе, автором которого является скульптор Арта Думпе.

Пешеходный маршрут Вецдубулты

Пешеходный маршрут Вецдубулты также начинается от ж/д станции "Дубулты", он включает в себя 30 объектов и проходится примерно за два часа. В начале проспекта Дубулты когда-то располагалась тюрьма, далее - здание кинотеатра, еще дальше - дом, где в 1910 году работал трактир, на месте которого была построена гостиница "Европа". Наверху было 8 комнат, на первом этаже – ресторан и бильярдный зал. В 1966 году в здании была оборудована столовая, позже – магазин хозяйственных товаров.

Далее вы обнаружите еще одно здание бывшего трактира, несколько памятников архитектуры государственного и местного значения, в том числе и одно из древнейших зданий в историческом центре Дубулты, принадлежавшее роду Барклай-де-Толли.

На проспекте Дубулту также находится здание, которое было построено в 1912 году по проекту архитектора Эйжена Лаубе как ссудо-сберегательное общество Рижского взморья. В его помещениях сохранились фрагменты банковского интерьера. Именно здесь 26 ноября 1918 года мэр города Юрис Оситис сообщил жителям рижского взморья о создании Латвийского государства. А в 1920 году городским управлением, располагавшимся в здании, был основан город, который позже стал Юрмалой.

В конце же прогулки вас ждет встреча с самым выразительным объектом на маршруте – лютеранской церковью Дубулты. Здание в 1907-1909 годах построил рижский строительный промышленник, каменщик Кришьянис Кергалвис по проекту архитектора Вильгельма Бокслафа и Эдгарса Фризендорфа.

Более подробное описание маршрутов и карты можно посмотреть и скачать: ЗДЕСЬ (Дубулты) и ЗДЕСЬ (Вецдубулты).

(Дубулты) и (Вецдубулты). Три других маршрута по Юрмале можно посмотреть и скачать: ЗДЕСЬ (Лиелупе), ЗДЕСЬ (Буллюциемс) и ЗДЕСЬ (Вецбулдури).

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