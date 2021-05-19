ФОТО. В Юрмале появилось новое место для развлечений – Юрмальский сеточный парк
Foto: Publicitātes foto

В Юрмале, в лесопарке Дзинтари, рядом со смотровой башней и веревочным парком Tarzāns появился новый развлекательный объект: Юрмальский сеточный парк. Он находится среди сосен парка на высоте шести метров и состоит из пяти площадок и множества туннелей из сетки, общей площадью 600 квадратных метров.

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Для того, чтобы качественно развлечься с друзьями и семьей создатели парка предусмотрели в нем лабиринт, качели, разнообразные развлечения с мячами, горки и т.д. Те же, кто хочет более спокойного отдыха, могут сесть в одно из больших "кресел-качалок" и наблюдать за всем сверху.

Сеточный парк абсолютно безопасен и подходит для всех возрастов. Вход для детей до семи лет только в сопровождении взрослого.

Юрмальский сеточный парк открыт ежедневно с 10:00 до 20:00, стоимость билета – 10 евро. Для посещения парка не требуется предварительного бронирования, при этом вместить сеточный парк может до 40 человек. Вход в парк происходит в начале каждого часа, продолжительность посещения – 55 минут. Посетителям рекомендуется одень удобную спортивную обувь. Больше информации ЗДЕСЬ.

Тургид также напоминает что в Лигатне также есть развлекательный центр аналогичного типа - парк Тиклу, который предлагает сетевые лабиринты на высоте 4-7 метров (подробнее ЗДЕСЬ). А в мае прошлого года еще один сеточный парк открылся в Тервете, про него мы рассказывали ЗДЕСЬ.

Учитывая тот факт, что в мире все еще распространяется Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.

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Source

Delfi Turgid

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Delfi Turgid

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Активный отдых Юрмала Ceļojuma veidi Aktivitātes Ceļojums ģimenei Eiropa Jūrmala Latvija
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