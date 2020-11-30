ФОТО. В Юрмале в четвертый раз открылся впечатляющий Парк света

Четвертый год подряд в Юрмале, в Дзинтарском лесопарке в начале зимы появляются световые скульптуры, а сам парк оказывается подсвечен тысячами лампочек. Нынешняя зима несмотря на все введенные ограничения, исключением не стала.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В этом году на территории парка загорелось еще больше огней – создана новая аллея световых деревьев. Кроме того, будет освещена смотровая башня высотой 38 метров, с которой открывается чудесный вид на город и морское побережье. Вернется и уже знакомый посетителям светящийся парковый мостик, который снова превратился в фантастическую арку в форме морской волны, для подсветки которой используется гирлянда протяженностью 3,5 километра.

Детей в парке ждет встреча с лесными обитателями, сделанными из LED-лампочек – медведями, ежами, белками и другими животными.

Foto: Artis Veigurs, Jūrmalas pilsētas dome

Лесопарк Дзинтари открыт для посетителей ежедневно, до 22.00 часов. Вход в парк – бесплатный.

Что же касается елок, то в Юрмале ежегодно устанавливают пять деревьев. Самая большая из них находится на площади Дубулты, достигает в высоту 14 метров и состоит из 87 небольших елочек. Остальные елки установлены в Приедайне на въезде в город (она тоже состоит из небольших деревцев), в саду Хорна в Майори, в Дубултском квартале культуры и в Каугури около Дома культуры.

Учитывая тот факт, что в мире все еще распространяется Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.