ФОТО. В Юрмале в четвертый раз открылся впечатляющий Парк света
Foto: Artis Veigurs, Jūrmalas pilsētas dome

Четвертый год подряд в Юрмале, в Дзинтарском лесопарке в начале зимы появляются световые скульптуры, а сам парк оказывается подсвечен тысячами лампочек. Нынешняя зима несмотря на все введенные ограничения, исключением не стала.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

В этом году на территории парка загорелось еще больше огней – создана новая аллея световых деревьев. Кроме того, будет освещена смотровая башня высотой 38 метров, с которой открывается чудесный вид на город и морское побережье. Вернется и уже знакомый посетителям светящийся парковый мостик, который снова превратился в фантастическую арку в форме морской волны, для подсветки которой используется гирлянда протяженностью 3,5 километра.

Детей в парке ждет встреча с лесными обитателями, сделанными из LED-лампочек – медведями, ежами, белками и другими животными.

ФОТО. В Юрмале в четвертый раз открылся впечатляющий Парк света
Foto: Artis Veigurs, Jūrmalas pilsētas dome

Лесопарк Дзинтари открыт для посетителей ежедневно, до 22.00 часов. Вход в парк – бесплатный.

Что же касается елок, то в Юрмале ежегодно устанавливают пять деревьев. Самая большая из них находится на площади Дубулты, достигает в высоту 14 метров и состоит из 87 небольших елочек. Остальные елки установлены в Приедайне на въезде в город (она тоже состоит из небольших деревцев), в саду Хорна в Майори, в Дубултском квартале культуры и в Каугури около Дома культуры.

Учитывая тот факт, что в мире все еще распространяется Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

Delfi Turgid

Sharing Options

1

Source

Delfi Turgid

Tags

Новый год Рождество Юрмала
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
И тогда я очень разозлилась! Мария Линарте рассказывает историю Хелги
Укрыться в мире звуков. Тест наушников Huawei FreeBuds Pro
Первые бизнес-решения технологий 5G могут появиться в сфере транспорта, логистики и портов
В этом году Рижский порт больше всего перевалил древесины и лесопродукции
Почему мы ведёмся на обман в сети: ошибки восприятия и психология манипуляций
Рижский Свободный порт тестирует ИТ-решение для снижения выбросов от грузового автотранспорта
Samsung Galaxy Note20 — элегантный и надежный партнер для работы и развлечений
Wolt в Латвии празднует трехлетие!