ФОТО. Вантовый мост через Ирбе — самую большую реку Северного Курземе

Реку Ирбе – крупнейшую в Северной Курземе – иногда еще называют курземской Гауей. Она очень популярна среди любителей прогулок на лодках, но даже если вы не считаете себя поклонником такого рода развлечений, то все же стоит увидеть Ирбе лично. А заодно и пересечь реку по отреставрированному вантовому пешеходному мосту и посмотреть на то, как она впадает в море.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В устье река образует двухкилометровую песчаную косу. Устье каждый год меняет место и форму. Между Яунциемсом и устьем Ирбе стоит дюна "Белая гора" высотой 23,6 метра.

Река Ирбе течет по ливской земле. Образ жизни ливов издревле был связан с судоходством и рыболовством. При помощи Ирбе можно было общаться с остальными племенами, по ней сплавляли бревна с Анценских лесов на узкоколейную железнодорожную станцию в Лиелирбе или судно для транспортировки морем.

Река Ирбе дала название и поселку Лиелирбе, раскинувшемуся у самого устья. В 2020 году в поселке отремонтировали вантовый мост, длиной 100 метров и шириной 1,5 метра через реку Ирбе. Объект сдан в эксплуатацию и может безопасно использоваться пешеходами и велосипедистами, с учетом того, что на мосту одновременно могут находиться не более восьми человек.

Мост, включенный в международный междугородный пешеходный маршрут Юртака (Jūrtaka), доступен всем, кто любит отдых на природе. Раньше путешественникам приходилось съезжать с шоссе и только потом возвращаться к морю, но теперь этот участок дороги стал короче. Мост также может использоваться участниками международных велосипедных маршрутов EuroVelo 13 и EuroVelo 10.

Предыдущий вантовый мост в Лиелирбе был построен силами армии СССР в начале 1970-х годов, но за почти 50 лет он износился и стал непригоден к использованию. В ходе исследования был сделан вывод, что мост находится в плохом техническом состоянии, а его эксплуатация представляет опасность для жизни людей, поэтому самоуправление Вентспилса решило отремонтировать мост. Это стало возможным благодаря участию в программе развития побережья.

Мост можно посетить в любое время года. Рядом с ним есть зона отдыха, где можно устроить пикник за столиками, испечь сосиски на костре или искупаться.

Учитывая тот факт, что в мире все еще распространяется Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.