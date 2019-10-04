ФОТО. Вечная классика: Золотая осень в Сигулде

Когда дело доходит до любования золотой осенью, то первое место, которое приходит на ум – Сигулда. Именно сюда из года в год приезжают люди для того, чтобы насладиться красками осени.

Вот и сейчас Сигулда уже начала приобретать то неповторимое очарование, которое каждую осень привлекает сюда тысячи людей. Фотограф Давидс Мориартийс Лепикс поделился с Delfi своими фотографиями осенней Сигулды, а мы предлагаем вам не откладывать поездку туда в долгий ящик – синоптики говорят о том, что из-за холодов золотая осень в Латвии закончится уже на следующей неделе.

Если же ездить в Сигулду каждый год вам уже поднадоело, то вот здесь Delfi показывало как выглядит золотая осень в "жемчужине Курземе" - Кулдиге: Завораживающие виды: Как выглядит золотая осень в Кулдиге.