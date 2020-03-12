ФОТО. Величественное Даугмальское городище с высоты птичьего полета

Недалеко от Риги расположилось величественное Даугмальское городище, которое не только легко найти, но с него открывается отличный вид на Даугаву и Рижскую ГЭС.

Первые люди появились в этих местах еще во II тыс. до н.э. – об этом говорят найденные в курганах бронзовые серпы и каменные орудия. Город же в Даугмале появился в X веке. Селились здесь не только земгалы, но и латгалы, русины, ливы и даже скандинавы.

Расцвету поселения способствовала торговля, поскольку Даугмале был главным портом в нижнем течении Даугавы. При археологических раскопках здесь было найдено более 190 монет, в том числе и арабские, византийские и западноевропейские. Впрочем, в Даугмале того времени процветала не только торговля – в городе работала железоплавильная печь, ювелирные мастерские, здесь обрабатывали бронзу, олово и серебро и т.д.

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В упадок Даугмале начало приходить "благодаря" появлению других портов, в том числе и Риги, которая была прямым конкурентом старинному поселению. В 1200 году Папа римский Иннокентий III под угрозой церковного проклятия запретил торговцам заходить в эту "Земгальскую гавань" (именно так Даугмале было названо в Хроники Ливонии Генриха Латвийского). Известен также случай, когда за нарушение этого запрета торговец и лоцман были казнены.

Окончательно в упадок Даугмале пришло в начале XIII века, когда его укрепления были полностью разрушены и больше не восстанавливались.