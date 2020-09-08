ФОТО. Величественное городище Цертене, где можно отлично отдохнуть и даже заняться спортом

Городище Цертене – самый яркий свидетель истории Смилтене. Это одно из любимых мест жителей города, которые приходят сюда отдохнуть, а зимой покататься на санках.

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Городище Цертене — одно из древнейших сооружений в Смилтене. Исследователь священных мест Латвии Иварс Викс считает, что это одно из древнейших священных мест в Латвии.

Высота городища со стороны реки Цертене достигает почти 25 метров. Городище укреплено рвом глубиной 12 м, который считается одним из грандиозных фортификационных сооружений городищ в Латвии, пишет портал visit.smiltene. Возможно, городище Цертене является одной из наших древнейших двойных священных гор, и это место в древности было важным центром для всей окрестности, где одновременно могло собраться несколько тысяч людей.

Сейчас здесь проложены пешие тропинки, размещены карты со схемами троп и указатели, а также оборудованы места для пикников. Место также идеально подходит для бегунов, которые любят лесные тропы с определенной степенью сложности.

Если вы планируете посетить Смилтене, то здесь – "Выходные в Смилтене: старый парк, променад, озера и городище" – можно прочитать о том, что еще интересного встречается в Смилтене и его окрестностях.

Учитывая тот факт, что в мире все еще распространяется Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.