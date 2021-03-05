ФОТО. Великолепные ледяные узоры на Даугаве возле Екабпилса

Внезапно пришедшая после суровой зимы теплая погода внесла свои коррективы, среди которых оказался и активный ледоход на многих реках Латвии. Только вчера пришлось взрывать лед, который скопился в устье Гауи возле Царникавы. А сегодня Тургид предлагает вам посмотреть, как за последние несколько дней изменилась ситуация на Даугаве возле Екабпилса.

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1 марта фотограф Каспарс Силиньш успел запечатлеть то, как выглядели прекрасные ледяные узоры на Даугаве. Но уже 5 марта от льда на реке практически не осталось и следа. "Хотя, в настоящее время на берегу реки еще груды льда, сама Даугава возле Екабпилса течет свободно", - сказала Маргита Лиепиня, руководитель отдела по связям с общественностью самоуправления города Екабпилс.

Да вот, смотрите сами. Вот так выглядела река 1 марта глазами Каспарса Силиньша:

А вот так – 5 марта:

Учитывая тот факт, что в мире все еще распространяется Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.