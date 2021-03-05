ФОТО. Великолепные ледяные узоры на Даугаве возле Екабпилса
Foto: Kaspars Siliņš

Внезапно пришедшая после суровой зимы теплая погода внесла свои коррективы, среди которых оказался и активный ледоход на многих реках Латвии. Только вчера пришлось взрывать лед, который скопился в устье Гауи возле Царникавы. А сегодня Тургид предлагает вам посмотреть, как за последние несколько дней изменилась ситуация на Даугаве возле Екабпилса.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

1 марта фотограф Каспарс Силиньш успел запечатлеть то, как выглядели прекрасные ледяные узоры на Даугаве. Но уже 5 марта от льда на реке практически не осталось и следа. "Хотя, в настоящее время на берегу реки еще груды льда, сама Даугава возле Екабпилса течет свободно", - сказала Маргита Лиепиня, руководитель отдела по связям с общественностью самоуправления города Екабпилс.

Да вот, смотрите сами. Вот так выглядела река 1 марта глазами Каспарса Силиньша:

А вот так – 5 марта:

Учитывая тот факт, что в мире все еще распространяется Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

Delfi Turgid

Sharing Options

2

Source

Delfi Turgid

Tags

Даугава Екабпилс Зима Dabas objekti Jēkabpils Latvija
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
В Латвии создали революционную систему борьбы с выгоранием, адаптации к стрессам и агрессии
Советы от IKEA: как выбрать самые подходящие комнатные растения?
Дети в интернете: как родителям говорить об опасностях в сети
Путеводитель по секс-игрушкам: все, что тебе нужно знать
Заказы на дальние дистанции стали выгоднее
Новые возможности для экспорта латвийской древесины в США
Советы психотерапевта для работы из дома: как отделить работу от отдыха
Простые упражнения для уменьшения стресса

Hовости недвижимости

Продают величественную собственность в Межапарке
Уникальный проект квартир в Пардаугаве: трехкомнатные квартиры от 80 000 евро!
Начато строительство востребованного проекта Elijas Nami
Последние 7 квартир в проекте Felicity Apartments
Новинка в Агенскалнсе! Жилой дом Ernestīne