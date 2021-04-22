ФОТО. Великолепные снимки заката на Мангальсале

Красота восходов и закатов не надоедает никогда. На этот раз Тургид решил поделиться с вами фотографиями, которые сделал Янис Бия вечером 18 апреля около мола на Мангальсале.

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Мангальсальский или Восточный мол был построен в период с 1850 по 1861 года, под патронажем русского царя Александра II, и его протяженность составляет 2240 метра. Справа мол омывает река Даугава, слева залив.

В конце мола стоит семиметровый маяк. Огни находятся на высоте 11,5 метров над уровнем моря, а видимость огня 4 морские мили.

Foto: Jānis Bija

Мол Мангальсалы называют "Восточным" потому, что напротив него, в 600 метрах через устье Даугавы, находится т.н. "Западный мол" с даугавгривским маяком. Через молы осуществляется проход кораблей из Балтийского моря в порт Риги, они предохраняют устье реки от заноса илом и песком.

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Учитывая тот факт, что в мире все еще распространяется Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.