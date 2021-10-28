ФОТО. Веренская усадьба и впечатляющая вышка для наблюдения за пожарами неподалеку от Мадлиены
Foto: Viesturs Radovics, DELFI

Только не пугайтесь, когда Waze заставит вас свернуть на узкую лесную дорогу: да, хороший кусок придется проехать по гравию, но оно того стоит. Несмотря на то, что слава Веренского поместья давно в прошлом, рядом находится современная пожарная смотровая вышка. Подниматься на нее запрещено, но она и снаружи достаточно впечатляюща для того, чтобы "заглянуть на огонек".

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Название поселка происходит от немецкого слова Fehren, но в советские годы в Верене существовал колхоз "Знамя труда".

В комплекс Веренского поместья входят господский дом, амбар, сарай и парк, в котором есть дубовая аллея, длиной четыре километра, и высажено более 20 пород деревьев, для которых климат Латвии считается не родным. Комплекс является памятником архитектуры государственного значения.

Самым старым строением усадьбы считается амбар, построенный в 1771 году. Господский дом моложе на 90 лет, его возвели в 1860 году. К сожалению, усадебный комплекс находится в критическом состоянии, и заходить внутрь здания не рекомендуется.

Владельцами поместья являлась семья фон Криденеров, а, затем, семья Ханенфельдов, жесткие методы управления которой упоминаются в различных публикациях в прессе. Хозяин активно наказывал всех рабочих – бил их розгами и батогами. Он его наказаний страдали даже беременные женщины. Жители прихода, спасаясь от хозяина и его сурового нрава, бежали с насиженных мест и число жителей регулярно уменьшалось.

ФОТО. Веренская усадьба и впечатляющая вышка для наблюдения за пожарами неподалеку от Мадлиены
Foto: Viesturs Radovics, DELFI

"Со временем в приходе наступила окончательная разруха и нищета", - пишет А. Капостиньш в издании Domas 1928 года. Хозяин усадьбы был таким чудовищем, что крестьяне писали в уезд жалобы, и сенат лишил его права управлять имением.

Рядом находится уникальная вышка для наблюдения за пожарами высотой 33 метра, обшитая снаружи специальным строительным материалом – гонтом или дранкой (кровельный материал в виде пластин из древесины).

ФОТО. Веренская усадьба и впечатляющая вышка для наблюдения за пожарами неподалеку от Мадлиены
Foto: Viesturs Radovics, DELFI

Башня принадлежит Министерству сельского хозяйства Латвийской Республики и действует в Верене с 1974 года, но в 2017 году она была отремонтирована. Кроме того, в непосредственной близости от башни растут самые большие в Латвии вяз и ива.

Учитывая тот факт, что в мире все еще распространяется Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.

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