ФОТО. Веселавское поместье – дом на острове и белая дама в качестве привидения

Веселавское поместье расположено в сердце Видземе. Красивый старинный господский дом стоит на окруженном рвом овальном острове, а вокруг него расположился небольшой, но вполне симпатичный парк, по которому по ночам наверняка прогуливается белая дама – местное и вполне дружелюбное приведение.

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Веселавский господский дом – одно из двенадцати зданий когда-то крупного комплекса поместья с парком и прудом. В 1602 году из земель нескольких домов, принадлежащих Раунской замковой усадьбе, старейшина волости Петерис Веселавскис создал Веселавскую усадьбу. От его фамилии, которая со временем утратила букву "к", получило свое название не только поместье, но и вся волость (Веселава).

Foto: Natālija Hlapkovska, DELFI

Господский дом построен в 1841 году в стиле эклектизма. Он возведен на месте, где находился предыдущий, сгоревший дом – на большом овальном острове, что выделяет здание среди остальных и придает ему сходство со средневековыми замками. Со всех сторон остров окружает ров. Через него в парадный двор поместья ведут два каменных моста из валунов с арками из известкового туфа.

Господский дом, кстати, имеет одну интересную особенность. Если вы в сопровождении гида поднимитесь на чердак, то увидите необычную систему отопления – дымовые каналы множества печей и каминов дома сконцентрированы всего в трех дымоходах.

Foto: Natālija Hlapkovska, DELFI

В поместье, как и во многих уважающих себя усадьбах, есть свое привидение. Согласно местной легенде, это покончившая с собой девушка, которая не хотела выходить замуж за барона. Рассказывают, что она появляется перед крупными мероприятиями и играет на пианино, что хорошо умела делать при жизни.