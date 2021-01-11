ФОТО. Вестиенское поместье, на месте которого когда-то находились военные укрепления

Вестиенское поместье в Мадонском крае может похвастаться яркой судьбой – что только не существовало на ее месте… и, наверное, тот факт, что последние 60 лет в здании усадьбы располагается школа, только подчеркивает ее значимость для нынешних и будущих поколений.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Вестиенское имение было основано 24 июня 1452 года, пишет портал Visit Madona, и называлось оно "Имением Генриха Толка у укрепления". В XVII веке на территории усадьбы располагалось военное укрепление - фортификационное сооружение, окруженное системой рвов, заполненных водой. Но после окончания Северной войны эти укрепления свое военное значение потеряли и на это место было решено передвинуть центр усадьбы, первое здание которой было заложено в середине XVIII века.

На парадном дворе остались и рвы, за которыми по обе стороны от проезжей части были построены конюшня и сарай с крыльцом. Саму усадьбу возвели напротив подъезда к подвалам бывшего склада боеприпасов.

В первой половине XIX века к торцам усадьбы добавились корпуса и веранды, и здание приобрело черты позднего классицизма. В это же время вокруг усадьбы был разбит и романтический ландшафтный парк с беседкой и надгробным памятником собаке на берегу озера.

Впрочем, пожар в 1905 году заставил владельцев поместья перестроить здание. Последним владельцем усадьбы был Александр Рушманис. С 1920 года в усадьбе располагалась сельскохозяйственная школа, а затем школа механизации. А с 1960 года здесь работает начальная школа Вестиены.

Учитывая тот факт, что в мире все еще распространяется Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.