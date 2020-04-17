ФОТО. Ветер и сильные волны на Мангальсале 16 апреля

В четверг, 16 апреля, на большей территории Латвии было объявлено оранжевое предупреждение о желтом ветре. Штормовой ветер ломал деревья, срывал крыши и даже разрушил башню ГПСС. Море также не осталось равнодушным.

На фотографиях, сделанных вечером 16 апреля, видно, как дует сильнейший ветер и волны бьют по Мангальсальскому молу, показывая истинную силу моря.

Учитывая тот факт, что в мире продолжает распространяться Covid-19, Тургид предлагает серьезно задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.

Если же вы планируете выехать на природу, то соблюдайте правило 2+2: не собирайтесь больше двух человек (если вы не являетесь членами одного домохозяйства), а также держите дистанцию в два метра.