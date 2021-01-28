ФОТО. Ветряная мельница в Рустужи, от которой остались одни стены

В Лимбажском крае есть место, где о кипевшей когда-то деятельности могут рассказать лишь старинные каменные стены – это бывшая ветряная мельница, расположенная в усадебном комплексе Рустужи.

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История усадьбы Рустужи восходит к началу XIX века. Хозяином поместья был Карлис Медзенис и именно при нем, а, точнее, в 1905 году и была построена ветряная мельница. Мельница проработала до 1940 года, но сейчас от нее остались лишь каменные станы.

Саму усадьбу в Рустужи также постигла незавидная судьба: в советское время здесь располагался офис и жилые помещения так называемой бригады "Рустужу", пишет портал Latvijas muižas un pilis un citas interesantas vietas. Последним владельцем мызы Рустужи был А. Боже, который основал в усадьбе мастерскую по реставрации мебели. В ночь на 4 марта 2003 года имение сгорело.

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