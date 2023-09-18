ФОТО. Вид на Ригу с четырех башен, которые открыты круглый год

Эйфелева башня в Париже, Статуя Свободы в Нью-Йорке, Бурдж-Халифа в Дубае, телебашня в Берлине или башни Петронас в Малайзии — эти места притягивают туристов как магнит, ведь вид на город сверху уникален, и многих завораживает. Когда я поднимаюсь над крышами Риги, то всегда пытаюсь найти свой дом и так делает почти каждый!

Рижские башни — это гордость столицы, а также возможность увидеть город сверху. Поток туристов не останавливается, но время от времени рижане тоже приходят посмотреть на панораму города.

Потрогать золотой циферблат Домского собора

Одной из новейших экскурсионных площадок, доступной для рижан и гостей города с весны 2023 года, является башня Домского собора. Посещение осуществляется с гидом. Не пугайтесь подъема по 217 ступеням — лестница разделена на пролеты, и в конце каждого из них есть перерыв на рассказ.

Здесь можно оценить мастерство древних ремесленников и качество старинных материалов — стенам церковной башни 700 лет! В Риге далеко не везде можно найти что-то столь древнее! Башня пережила пожар 1547 года, в результате которого сгорел готический шпиль, а следы разрушительного воздействия огня до сих пор видны на стенах в виде черной глазури.