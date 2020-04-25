ФОТО, ВИДЕО. Гостевой домик, построенный собственными руками – новое место для отдыха на выходных

Чуть больше года прошло с начала строительства очаровательного дома на берегу Петерупите в Сейском крае. В этом сезоне – начина со второго мая – он впервые откроет свои двери для тех, кто захочет в нем отдохнуть.

Two Black Cabins своими руками построили его владельцы Юрис и Лига. "Мы хотели стильный дом в лесу, - рассказывает Лига. – Начали искать и рассматривать различные дома в интернете и наткнулись на такие вот дома, построенные в форме буквы "А". А потом появилась идея сдавать этот дом в аренду людям, которые хотели бы уйти от городской суеты, стать ближе к природе и провести время в тишине и покое".

Как объясняет Лига, все было сделано их собственными руками – от фундамента до дверей кухонных шкафов и каждой детали, которую можно увидеть в доме. Даже "ванную" на террасе рядом с домом Юрис сделал самостоятельно.

В доме большие окна, из которых открывается вид на еловый лес и небольшую речку. Недалеко от дома также находится озеро Пабажу с ухоженным пляжем, а рядом с домом в лесу семья сейчас строит Бобровую тропу. В 10 километрах от гостевого домика – Саулкрасты.

Лига говорит, что в Сейском крае у них есть и второй дом, который семья описывает словом "cozy" или уютный. В нем также все сделано своими руками: Юрис и Лига превратили обычный сарай в со вкусом оформленное жилье. "Мы чувствуем, что мы отличная команда – оба полны идей и готовы их реализовать", - резюмирует Лига.

О том, как идут дела у Two Black Cabins, можно следить на их страницах в Instagram и Facebook.