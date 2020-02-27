ФОТО, ВИДЕО. Неизвестная Латвия: как найти спрятанные под Сигулдой водопады Нурмижу и Вейупите?

Представьте себе ситуацию: вы собрались осмотреть еще одну латвийскую достопримечательность, про которую прочитали на DELFI и, приехав на место, просто не можете ее найти. Или другая ситуация: вот он, указатель, и вы идете в том направлении, куда показывает стрелка, но того, за чем вы, собственно, сюда приехали, не видно.

Такое может случиться с каждым, особенно если вы приехали впервые или в не самое популярное место. Аналогичная ситуация произошла и с автором, который, можно сказать, заблудился в трех соснах, отыскивая Чертову канаву на речке Наружа недалеко от Эргли.

Но если вы готовы отправиться на поиски водопадов в окрестности Сигулды, то стоит прислушаться к практическим объяснениям Каспара Курценса, который задался целью найти водопады Нурмижу и Вейупите в окрестностях Сигулды.

Живописный водопад Нурмижу скрыт от глаз интересующихся и труднее для доступа. Но водопады Вейупите, как говорит Каспарс в видео, найти гораздо проще. Фото Каспара можно найти и на его странице в Instagram.

Рядом с Сигулдой также есть третий по величине в Латвии водопад Даудас, про который мы писали ранее. Его довольно легко найти, поэтому туда частенько забредают желающие пофотографировать и погулять на природе. Как добраться до него – читайте в статье "Неизвестная Латвия: где находится третий по высоте водопад?".