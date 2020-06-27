ФОТО, ВИДЕО. Поход по Гауе: 17-километровый маршрут с лучшими видами на долину реки

Возможно, вы назовете этот маршрут слишком классическим и привычным для многих, но нестареющая классика на то и нестареющая, что наслаждаться ей можно бесконечно. Сигулда – обрыв Пикене – Кримулда – Сигулда – очень красивый, интересный и зрелищный маршрут с удивительно красивыми видами на долину реки Гауя и окрестности Сигулды. О своем походе по сигулдской стороне рассказала Солвейга Кальва.

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Оставляем машину возле железнодорожного вокзала Сигулды и начинаем наш марш-бросок примерно в 09:30. День кажется довольно облачным. В своем походе мы ориентируемся на эту карту, но вносим кое-какие изменения. Проходим через Сигулду по улице Райня до Парка тростей, а после следуем указателям, ведущим к Канатной дороге. Со станции Канатной дороги открывается прекрасный вид на Кримулдскую усадьбу, расположенную на другом берегу Гауи.

Недалеко от канатной дороги мы находим лестницу, ведущую к Гауе. Кажется, что лестница бесконечна и никогда не закончится, но, так как мы спускаемся вниз, нам не о чем беспокоиться. Но с самого начала похода становится ясно, что нас ждет прогулка отнюдь не по ровной местности. После спуска продолжаем идти по левому берегу Гауи. Сначала дорога идет по асфальту, но при первой же возможности мы сворачиваем в лес и продолжаем идти по небольшой тропинке. Лес потрясающе зеленый, со множеством разнообразных растений. Мы выходим на пляж, бросаем взгляд на санно-бобслейную трассу и устраиваем пикник с видом на Гаую. Через какое-то время продолжаем путь – иногда под ногами вьется узкая тропинка, иногда выходим на деревянные мостки.

Добираемся до прибрежных лугов и решаем подняться на Царский трон. Кто сказал, что Латвия плоская?! Подняться туда не шутка. С Царского трона открывается Царский вид. На мгновенье можно даже забыть о том, что мы находимся в Латвии, а не в какой-то другой, более холмистой стране. На мой взгляд, отсюда открывается вид на один из самых красивых и впечатляющих пейзажей в Латвии: горная долина с петляющей внизу Гауей и вдалеке – загадочный Турайдский замок. Но вы не будете стоять и наслаждаться видами целый день – пора идти дальше!

Рядом занимается спортом одна из местных жительниц и Валдис спрашивает ее, как нам стоит отправиться дальше. Женщина советует нам пойти по одной тропинке до школы, после чего свернуть в сторону Гауи – таким образом, нам не придется дважды идти по одной и той же лестнице.



Автор видео: Валдис Чейчс.



Продолжаем свой путь вдоль Гауи, и доходим до места, с которого нам становятся видны скалы Чертовой пещеры, расположенные на противоположном берегу. Впрочем, вскоре мы и сами – по пешеходному мосту через Гаую – перебираемся на другой берег реки. Поворачиваем в направлении Кримулды и идем по ближайшей к речке тропе. Настоящее восхищение вызывает обрыв Пикене с его ярко-зелеными папоротниками и другими растениями. (Склоны Пикене покрывают леса, которые являются охраняемыми биотопами. А увидеть здесь чаще всего можно дубы, липы, клен и орешник. – Прим. ред.). В какой-то момент я замечаю повыше маленькую пещеру и решаю исследовать ее. Подъем вверх дается непросто – из-за глины он очень скользкий. Я даже умудрилась поскользнуться и упасть, но сумела-таки добраться до цели. Правда на деле пещера оказывается лишь небольшой выемкой. Ох уж эта перспектива снизу!

Тем временем Валдис замечает, что я куда-то исчезла и решает пойти меня искать. Но тоже скользит по глине и падает. Смеемся, что так и рождаются исследователи пещер. Теперь нас ждет самое трудное – встретиться внизу. Каким-то образом нам удается победить глину и мы идем смотреть Малую Чертову пещеру, которая знаменита своим двойным входом, разделенным столпом из песчаника.

Обеденный перерыв мы устраиваем, добравшись до прибрежных лугов, на которых пасутся странные волосатые коровы, некоторые из них имеют белую полоску, похожую на широкий пояс, обернутый вокруг их живота. Наслаждаемся отдыхом и набираемся сил для крутого подъема в Кримулду.

Мы гуляем по Кримулдскому поместью, смотрим на руины Кримулдского замка, а потом, по лесной тропинке, идем к пещере Гутманя. Ну, раз мы все равно уже здесь, надо и до нее дойти.

Затем мы возвращаемся к мосту через Гаую, переходим по нему на другой берег и проходим немного вперед в том направлении, в котором уже шли вначале пути – просто для того, чтобы не пониматься вверх по бесконечной лестнице – и идем по тропе вверх по холму. По пути есть несколько мест, где вы можете перевести дух и насладиться пейзажами вокруг вас. Выходим из леса прямо к Сигулдскому колесу обозрения, с которым ковыряется мужчина, приводя в порядок механизм. Возможно, в следующий раз, когда мы будем в Сигулде, мы сможем бросить прокатиться на этом колесе. А пока – идем к машине. По дороге останавливаемся в "Эклере", где продаются действительно вкусные эклеры. В итоге мы закончили наш поход около четырех часов вечера.

Больше о путешествиях Сольвейги вы можете прочитать в ее блоге.