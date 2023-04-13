ФОТО, ВИДЕО. Прогулка на лодке среди берез на затопленных лугах поймы Двиете

В этом году пойменные луга Двиете переживают самый сильный разлив воды за последнее десятилетие. Куда ни глянь, везде вода, а это значит, что можно взять лодку и отправиться в необычное путешествие.

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Длинные пасхальные каникулы я провела в Бебрене, где живут мои бабушка и дедушка. Это место я очень люблю, все долгие летние каникулы в детстве я проводила именно здесь. Красота и покой тут неописуемы. Люди здесь живут в гармонии с природой, и такого умиротворения я не испытывала больше нигде. Поэтому мне знакомо это место, я многое здесь видела, но вот на лодке в половодье еще не каталась.

Мои бабушка и дедушка живут в особом месте – на кургане на краю леса, с невероятными видами на Двиетскую пойму внизу, поэтому я регулярно видела разлив Даугавы, но редко так сильно, как в этом году. Хозяева лодок сдают их напрокат и днем здесь наблюдается такое движение, какого я раньше на лугах не видела. Мы арендовали лодки в информационном центре долины Двиете "Гулбьи", который находится прямо здесь, по гораздо более низкой цене, чем у других прокатчиков.

У меня нет большого опыта катания на лодке, поскольку это занятие мне не слишком нравится, но я не могла упустить возможность проплыть на ней посреди деревьев и добраться до таких мест, куда в обычные годы можно дойти только пешком.

Вторая половина дня была немного прохладной, но приятной. По небу медленно ползли тучи, и прогноз погоды обещал дождь, но это не помешало нам отправиться в приключение. В основном все катаются на двухместных лодках, но нас было трое, поэтому нам дали небольшую металлическую лодку, которой, как мы позже выяснили, легко и приятно управлять.

Нам очень хотелось проплыть между деревьев, потому что это казалось самой необычной частью всего приключения. И вот, лавируя через кусты, мы медленно добрались до березовой рощи, где стали свидетелями зрелища, которого никто из нас никогда не видел и вряд ли увидит снова. Вода была гладкая, как зеркало, а березы возвышались над ней, как карандаши. Вдали виднелась радуга, а единственным звуком было щебетание птиц. Когда мы добрались до берега, то узнали, что другие члены нашей компании видели плавающих бобров.

Пойменные луга природного парка "Долина Двиете" — уникальное место, даже если они не утопают в воде. Это одно из самых разнообразных и богатых птичьих мест в Латвии, а весной это важное место сбора и гнездования мигрирующих водоплавающих птиц. На территории природного парка зарегистрировано 12 особо охраняемых видов растений и животных, более 40 охраняемых в Латвии или ЕС видов птиц, 7 охраняемых в Европе и 2 охраняемых в Латвии биотопа.