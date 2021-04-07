ФОТО, ВИДЕО. Восход солнца на природной тропе озера Слокас
Foto: Kārlis Dambrāns, DELFI

Природная тропа у озера Слокас – отличное место для того, чтобы насладиться тишиной и покоем. В этом уже успел убедиться фоторедактор Delfi Карлис Дамбранс, наблюдавший на ней утром 27 марта восход солнца – он начался в 6:15 утра и продолжался 10 минут.

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Природная тропа озера Слокас находится примерно в часе езды от Риги, она круговая и ее длина составляет 3,1 километра. Тропа вдоль берегов богатого водоплавающими птицами озера проходит через различные леса. Она начинается и заканчивается у озера Слокас, где посетителей ожидает парковка, место для пикника и плавучая смотровая башня высотой 7 метров.

Гуляя по тропе, вы увидите влажные леса у Вершупите, серный источник у озера Слокас, большой камень, несколько болотных озер. В основном тропа идет по земле, но на участке, который ведет через топи Вершупите и другие влажные места, оборудованы деревянные мостки (ширина 80 см).


Заканчивается тропа у дороги, которая соединяет озеро Слокас и Кемери. Стоит отметить, что ранней весной и поздней осенью в некоторых местах тропа может быть затоплена, так что стоит подумать о соответствующей обуви.

Учитывая тот факт, что в мире все еще распространяется Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.

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Delfi Turgid

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Delfi Turgid

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Природная тропа Активный отдых Национальный парк Кемери Pārgājieni Jūrmala Latvija
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