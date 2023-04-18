ФОТО. "Вимба" снова полетела и 29 апреля в Кулдиге пройдет Праздник летающей рыбы

Весна в Кулдиге без рыбы не наступает. В конце апреля на Венте начинается ежегодное весеннее "шоу" – рыба рыбец (сырть) поднимается по Венте и пытается "запрыгнуть" на верхнюю часть водопада. В следующую субботу, 29 апреля в Кулдиге пройдет уже 17-й по счету Праздник летающей рыбы, во время которого все желающие смогут посетить весенний рынок, принять участие в различных мероприятиях, посмотреть выставки и концерты. Ну и, конечно, полюбоваться на прыгающую рыбу.

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Рыбу на самом широком в Европе водопаде (249 метров) с помощью сетей во время нереста ловили уже 300 лет назад. Сегодня рыбешку, которая лишь следует заложенной в нее природой "программе" таким образом ловить запрещено, а вот полюбоваться на процесс — всегда пожалуйста.

При этом местный туристический центр напоминает, что наиболее активен рыбец в теплые и солнечные дни. А вот если погода пасмурная и холодно, то "вимба" через "румбу" прыгает крайне неохотно.

За активностью летающих рыб можно следить на видео в прямом эфире ЗДЕСЬ. А вот так рыбец преодолевал водопад в прошлые годы.

Кстати, рыба "напрыгивает" в Кулдиге на "румбу" дважды в год — не только весной, в апреле, но и осенью, в ноябре, когда вверх по Венте идут лососевые.